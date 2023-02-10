Уничтожены засухой: древние деревья рассказали, как исчезла древняя цивилизация

Исследователи предложили новое понимание внезапного упадка древней хеттской цивилизации: исследования деревьев, живших в то время, показали, что три года подряд продолжалась сильная засуха, которая могла повлечь за собой неурожай, голод и политическую и социальную дезинтеграцию общества.

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Около 1200 г. до н.э. человеческая цивилизация потерпела ужасную неудачу, когда почти одновременно погибли или уменьшились в размерах несколько важных империй на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье. Это событие получило название "крушение бронзового века", рассказывают The Guardian.

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Одной из самых могущественных была Хеттская империя с центром в современной Турции, которая охватывала части Сирии и Ирака.

"Вероятно, три года подряд был почти полный неурожай. Люди, скорее всего, имели запасы пищи, которых хватило бы на один год засухи. Но когда засуха длилась три года подряд, у людей не было пищи, чтобы прокормиться", — сказала профессор Антропологии Университета. Джорджии и соавтор исследования Брита Лоренцен.

"Это привело бы к краху налоговой базы, массовому дезертирству большого хеттского войска и, вероятно, к массовому движению людей, искавших выживание. Хетты также столкнулись с проблемой отсутствия порта или других легких путей для доставки продовольствия в этот регион", — добавила Лоренцен.

Хетты со столицей Хаттуса, расположенной в центральной Анатолии, были одним из величайших государств древнего мира на протяжении пяти веков. Они стали главными геополитическими противниками Древнего Египта в период его блестящего Нового царства.

"В те времена, не имея ни одной из наших инфраструктур и технологий, хетты контролировали и правили огромным регионом на протяжении веков, несмотря на бесчисленные вызовы, угрозы со стороны соседей и образований, входивших в состав их империи, и несмотря на то, что они были сосредоточены в полузасушливом регионе", — сказал профессор искусств и наук о классике Корнельского университета Стюрт Мэннинг, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале "Nature".

Ученые уже давно размышляют над тем, что привело к падению хеттов и более широкому коллапсу, который также опустошил королевства в Греции, на Крите и Ближнем Востоке, ослабив вместе с тем египтян. Гипотезы включали войну, вторжение и изменение климата. Новое исследование предлагает определенную ясность в отношении хеттов.

Исследователи изучили долгоживущие можжевеловые деревья, росшие в регионе в то время и в конце концов были заготовлены для строительства деревянного сооружения к юго-западу от Анкары около 748 года до н.э., которое, возможно, было погребением родственника фригийского царя Мидаса, что, по легенде, превращал в золото все, к чему прикасался.

Деревья предложили региональную палеоклиматическую запись в двух аспектах: паттерны ежегодного роста древесных колец, с узкими кольцами, указывающими на сухие условия; и соотношение двух форм, или изотопов, углерода в кольцах, что показывает реакцию дерева на доступность воды.

Они обнаружили постепенный переход к более сухим условиям с 13 века до н. в 12 веке до н. Что еще важнее, обе линии доказательств указывают на три года сильной засухи — в 1198, 1197 и 1196 годах до н.э., что совпадает с известным временем распада империи.

Хаттуса, обнесенная монументальной каменной стеной с воротами, украшенными львами и сфинксами, была сожжена и заброшена. Тексты, написанные на глиняных табличках клинописью, распространенной в этом регионе, подробно описывали хеттское общество, политику, религию, экономику и внешнюю политику, замолчали.

"Я думаю, что это исследование действительно показывает уроки, которые мы можем извлечь из истории. Климатические изменения, которые, вероятно, произойдут для нас в следующем столетии, будут гораздо серьезнее тех, что пережили хетты, — сказал профессор экологии и эволюционной биологии из Корнельского университета и соавтор исследования Джед Спаркс. — И это вызывает вопрос: Какая наша стойкость? Сколько мы можем выдержать?

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