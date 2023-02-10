Знищені засухою: стародавні дерева розповіли, як зникла древня цивілізація

Дослідники запропонували нове розуміння раптового занепаду стародавньої хетської цивілізації: дослідження дерев, які були живі на той час, показали, що три роки поспіль тривала сильна посуха, яка могла спричинити неврожай, голод і політичну та соціальну дезінтеграцію суспільства.

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Близько 1200 року до н.е. людська цивілізація зазнала жахливої невдачі, коли майже одночасно загинули або зменшилися в розмірах кілька важливих імперій на Близькому Сході і в східному Середземномор'ї. Ця подія отримала назву "крах бронзового віку", розповідають The Guardian.

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Однією з наймогутніших була Хетська імперія з центром у сучасній Туреччині, що охоплювала частини Сирії та Іраку.

"Ймовірно, три роки поспіль був майже повний неврожай. Люди, найімовірніше, мали запаси їжі, яких вистачило б на один рік посухи. Але коли посуха тривала три роки поспіль, у людей не було їжі, щоб прогодуватися", — сказала професорка антропології Університету Джорджії і співавторка дослідження Бріта Лоренцен.

"Це призвело б до краху податкової бази, масового дезертирства великого хетського війська і, ймовірно, до масового руху людей, які шукали виживання. Хети також зіткнулися з проблемою відсутності порту або інших легких шляхів для доставки продовольства в цей регіон", — додала Лоренцен.

Хети зі столицею Хаттуса, розташованою в центральній Анатолії, були однією з найбільших держав стародавнього світу протягом п'яти століть. Вони стали головними геополітичними суперниками Стародавнього Єгипту в період його блискучого Нового царства.

"У домодерні часи, не маючи жодної з наших інфраструктур і технологій, хети контролювали і правили величезним регіоном протягом століть, попри незліченні виклики, загрози з боку сусідів та утворень, що входили до складу їхньої імперії, і попри те, що вони були зосереджені в напівзасушливому регіоні", — сказав професор мистецтв і наук про класику Корнельського університету Стюрт Меннінг, провідний автор дослідження, опублікованого в журналі "Nature".

Вчені вже давно розмірковують над тим, що спричинило падіння хетів і ширший колапс, який також спустошив королівства в Греції, на Криті та Близькому Сході, послабивши разом з тим єгиптян. Гіпотези включали війну, вторгнення та зміну клімату. Нове дослідження пропонує певну ясність щодо хетів.

Дослідники вивчили довгоживучі ялівцеві дерева, які росли в регіоні в той час і зрештою були заготовлені для будівництва дерев'яної споруди на південний захід від Анкари близько 748 року до н.е., яка, можливо, була похованням родича фрігійського царя Мідаса, який, за легендою, перетворював на золото все, до чого торкався.

Дерева запропонували регіональний палеокліматичний запис у двох аспектах: патерни щорічного росту деревних кілець, з вузькими кільцями, що вказують на сухі умови; і співвідношення двох форм, або ізотопів, вуглецю в кільцях, що показує реакцію дерева на доступність води.

Вони виявили поступовий перехід до сухіших умов з 13 століття до н.е. у 12 столітті до н.е. Що ще важливіше, обидві лінії доказів вказують на три роки поспіль сильної посухи — у 1198, 1197 і 1196 роках до н.е., що збігається з відомим часом розпаду імперії.

Хаттуса, обнесена монументальною кам'яною стіною з воротами, прикрашеними левами і сфінксами, була спалена і покинута. Тексти, написані на глиняних табличках клинописом, поширеним у цьому регіоні, що детально описували хетське суспільство, політику, релігію, економіку та зовнішню політику, замовкли.

"Я думаю, що це дослідження дійсно показує уроки, які ми можемо винести з історії. Кліматичні зміни, які, ймовірно, відбудуться для нас у наступному столітті, будуть набагато серйознішими, ніж ті, які пережили хети, — сказав професор екології та еволюційної біології з Корнельського університету і співавтор дослідження Джед Спаркс. — І це викликає питання: Яка наша стійкість? Скільки ми можемо витримати?".

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