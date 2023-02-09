Исходный код Матрицы. Стало известно, откуда появились зеленые линии в небе Гавайев (видео)

Еще в конце января камера телескопа "Субару" запечатлела необычное явление в ночном небе и теперь ученые знают, что за этим стоит.

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Серия странных зеленых лазерных лучей была видна в ночном небе над Гавайскими островами еще 28 января. Через несколько дней ученые предположили, что за необычным явлением стоит космический аппарат NASA, но оказалось, что это не так, пишет ScienceAlert.

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Серия зеленых лазерных лучей попала в объектив камеры телескопа "Субару", который принадлежит Национальной астрономической обсерватории Японии и находится на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа. Его высота составляет 4 207 м и это самая высокая гора Гавайских островов, которая находится на главном острове этого архипелага – острове Гавайи. Из-за такого расположения камера телескопа "Субару" имеет не только отличный обзор космоса, но и иногда фиксирует необычные атмосферные явления.

[ + – ] Серия странных зеленых лазерных лучей была видна ночном небе над Гавайскими островами еще 28 января. Через несколько дней ученые предположили, что за необычным явлением стоит космический аппарат NASA, но оказалось, что это не так Фото: Twitter

Зеленые лазерные лучи появлялись на короткое время друг за другом и после того, как видео с этим "лазерным шоу" попало в Сеть, пользователи даже сравнили это явление со строками зеленого компьютерного кода, которые появляются на экране в фильмах "Матрица". Некоторые даже предположили, что это могут быть инопланетяне, которые сканируют Землю.

Через несколько дней после появления странных лазерных лучей ученые из Национальной астрономической обсерватории Японии заявили, что скорее всего этот зеленый свет появился в результате работы космического спутника NASA под названием ICESat-2. Эти лучи, по словам ученых исходили из радиолокационного устройства на спутнике.

ICESat-2 изучает изменения, которые происходят во льдах, покрывающих Землю, айсбергах, ледниках, а также на территории вечной мерзлоты. Эти данные нужны для того, чтобы понимать насколько сильным является изменение климата и как оно влияет на данные территории. Для исследований спутник использует специальный прибор, который направляет лазерные лучи на поверхность Земли. Он способен запускать 10 000 зеленых лазерных импульсов в секунду.

[ + – ] Через несколько дней после появления странных лазерных лучей ученые из Национальной астрономической обсерватории Японии заявили, что скорее всего этот зеленый свет появился в результате работы космического спутника NASA под названием ICESat-2. Эти лучи, по словам ученых исходили из радиолокационного устройства на спутнике Фото: NASA

Но недавно японские ученые заявили о том, что космический аппарат NASA не имеет никакого отношения к появлению зеленых лазеров небе над Гавайями. По словам ученых, исследуя траекторию полета потенциального виновника "лазерного шоу" они пришли к выводу, что это явление стало следствием работы другого космического аппарата – китайского спутника Daqi-1. Он имеет аналогичные спутнику ICESat-2 приборы. Это спутник был запущен в апреле прошлого года на околоземную орбиту для изучения атмосферы Земли и особенно уровня ее загрязнения.

Среди приборов космического аппарата есть лидар, который использует лазерные лучи обнаружения загрязняющих частиц в атмосфере. Принцип работы лидара немного похож на работу сонара. Но вместо того, чтобы посылать звуковые волны, он посылает лазерные лучи. Ученые считают, что именно эти лазерные лучи были видны в небе над Гавайями в конце января.

Фокус уже писал о том, что в конце января камера телескопа "Субару" зафиксировала еще одно необычное явление в ночном небе. Объект был похож на спиральную галактику и оказалось, что виновником его появления стал запуск ракеты-носителя компании SpaceX.

Если говорить о явлениях, которые происходят в космосе, то Фокус уже писал о том, что камеры космического аппарата NASA запечатлели появление на Солнце мощного извержения плазмы. Оно появилось в регионе Солнца, который по размерам в несколько раз больше нашей планеты, да и сам поток плазмы имеет не маленький размер.