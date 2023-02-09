Початковий код Матриці. Звідки з'явилися зелені лінії в небі Гаваїв (відео)

Ще наприкінці січня камера телескопа "Субару" зняла незвичайне явище у нічному небі і тепер вчені знають, що за цим стоїть.

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Серію дивних зелених лазерних променів було видно у нічному небі над Гавайськими островами ще 28 січня. За кілька днів вчені припустили, що за незвичайним явищем стоїть космічний апарат NASA, але виявилося, що це не так, пише ScienceAlert.

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Серія зелених лазерних променів потрапила до об'єктива камери телескопа "Субару", який належить Національній астрономічній обсерваторії Японії і знаходиться на вершині згаслого вулкана Мауна-Кеа. Його висота становить 4207 м і це найвища гора Гавайських островів, яка знаходиться на головному острові цього архіпелагу — острові Гаваї. Через таке розташування камера телескопа "Субару" має не лише чудовий огляд космосу, а й іноді фіксує незвичайні атмосферні явища.

[ + – ] Серію дивних зелених лазерних променів було видно в нічному небі над Гавайськими островами ще 28 січня. За кілька днів вчені припустили, що за незвичайним явищем стоїть космічний апарат NASA, але виявилося, що це не так Фото: Twitter

Зелені лазерні промені з'являлися на короткий час один за одним і після того, як відео з цим "лазерним шоу" потрапило до мережі, користувачі навіть порівняли це явище з рядками зеленого комп'ютерного коду, які з'являються на екрані у фільмах "Матриця". Дехто навіть припустив, що це можуть бути інопланетяни, які сканують Землю.

Через кілька днів після появи дивних лазерних променів вчені з Національної астрономічної обсерваторії Японії заявили, що, швидше за все, це зелене світло з'явилося в результаті роботи космічного супутника NASA під назвою ICESat-2. Ці промені, за словами вчених, виходили з радіолокаційного пристрою на супутнику.

ICESat-2 вивчає зміни, що відбуваються у льодах, що покривають Землю, айсбергах, льодовиках, а також на території вічної мерзлоти. Ці дані потрібні для того, щоб розуміти, наскільки сильною є зміна клімату і як вона впливає на дані території. Для досліджень супутник використовує спеціальний прилад, який спрямовує лазерні промені поверхню Землі. Він здатний запускати 10 000 зелених лазерних імпульсів за секунду.

[ + – ] Через кілька днів після появи дивних лазерних променів вчені з Національної астрономічної обсерваторії Японії заявили, що, швидше за все, це зелене світло з'явилося в результаті роботи космічного супутника NASA під назвою ICESat-2. Ці промені, за словами вчених, виходили з радіолокаційного пристрою на супутнику Фото: NASA

Але нещодавно японські вчені заявили про те, що космічний апарат NASA не має жодного стосунку до появи зелених лазерів на небі над Гаваями. За словами вчених, досліджуючи траєкторію польоту потенційного винуватця "лазерного шоу", вони дійшли висновку, що це явище стало наслідком роботи іншого космічного апарату — китайського супутника Daqi-1. Він має аналогічні супутнику ICESat-2 прилади. Цей супутник був запущений у квітні минулого року на навколоземну орбіту для вивчення атмосфери Землі та особливо рівня її забруднення.

Серед приладів космічного апарату є лідар, який використовує лазерні промені для виявлення забруднюючих частинок в атмосфері. Принцип роботи лідара дещо схожий на роботу сонара. Але замість посилати звукові хвилі, він посилає лазерні промені. Вчені вважають, що саме це лазерне проміння було видно в небі над Гаваями наприкінці січня.

Фокус вже писав про те, що наприкінці січня камера телескопа Субару зафіксувала ще одне незвичайне явище в нічному небі. Об'єкт був схожий на спіральну галактику і виявилося, що винуватцем появи став запуск ракети-носія компанії SpaceX.

Якщо говорити про явища, що відбуваються в космосі, то Фокус вже писав про те, що камери космічного апарату NASA зняли появу на Сонці потужного виверження плазми. Воно з'явилося в регіоні Сонця, який за розмірами в кілька разів більший за нашу планету, та й сам потік плазми має не маленький розмір.