Ничего сверхъестественного. Ученые раскрыли секрет жуткой древней японской мумии "русалки" (фото)

Мумия оказалась не такой древней, как считалось, да и к русалкам не имеет никакого отношения. Если они вообще существуют.

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Японские ученые закончили исследование мумии "русалки", которой, как считалось почти 300 лет. Этой мумии японцы поклонялись веками в надежде на то, что она может их исцелить. Но оказалось, что жуткий на вид древний артефакт не такой и старый, в во-вторых является искусственно созданным объектом, пишет The Asahi Shimbun.

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Долгое время в одном из японских храмов в префектуре Окаяма хранилась мумия "русалки", длина которой составляет 30 см. Изначально, как уже писал Фокус, ученые, которые обнаружили эту мумию в прошлом году, решили, что она состоит из останков обезьяны и пришитого к ним рыбьего хвоста.

[ + – ] Долгое время в одном из японских храмов в префектуре Окаяма хранилась мумия "русалки", длина которой составляет 30 см Фото: The Asahi Shimbun

Но результаты исследования мумии, которой поклонялись местные жители в надежде на то, что она имеет целебные свойства, показало, что этот жуткий артефакт на самом деле является искусственно созданным объектом. Ученые выяснили, что в основном мумия состоит из бумаги, ткани, ваты и других компонентов.

[ + – ] Результаты исследования мумии, которой поклонялись местные жители в надежде на то, что она имеет целебные свойства, показало, что этот жуткий артефакт на самом деле является искусственно созданным объектом Фото: The Asahi Shimbun

Стоит заметить, что мумия хранилась в храме в специальном футляре, в котором также была записка. В ней было сказано, что эту "русалку" выловил в море местный рыбак между 1736 и 1741 годами. Как именно эта мумия попала в храм до сих пор неизвестно.

[ + – ] Мумия хранилась в храме в специальном футляре, в котором также была записка. В ней было сказано, что эту "русалку" выловил в море местный рыбак между 1736 и 1741 годами Фото: The Asahi Shimbun

Когда ученые в прошлом году обнаружили эту мумию "русалки", то ее верхняя часть напоминала останки обезьяны, в частности речь идет о голове, а нижняя часть, то есть хвост, был покрыт чешуей и напоминал останки рыбы. На голове у мумии выделялись большие пустые глазницы, были видны уши, нос, а сама голова была покрыта волосами. Еще у мумии было две руки с пятью пальцами на каждой.

[ + – ] Когда ученые в прошлом году обнаружили эту мумию "русалки", то ее верхняя часть напоминала останки обезьяны, в частности речь идет о голове, а нижняя часть, то есть хвост, был покрыт чешуей и напоминал останки рыбы Фото: The Asahi Shimbun

Начиная с марта прошлого года японские ученые проводили тщательное исследование этой мумии "русалки", чтобы понять, что она из себя представляет по-настоящему. Ученые провели тщательный анализ мумии с помощью современного оборудования и оказалось, что все-таки она имеет в своем составе некоторые биологические части.

Например, в нижней части мумии были обнаружены кости из хвоста и плавника одной из местных рыб, а челюсть артефакта принадлежит другой хищной рыбе. Никаких других костей в мумии не обнаружили. По словам ученых, голова мумии была сделана из ваты, гипса и других материалов и не имеет отношения к живому существу. Что касается тела жуткого артефакта, то оно было создано из бумаги, ткани, и покрыто кожей рыбы фугу и шерстью неизвестного животного. Такая же шерсть обнаружена и на голове мумии.

[ + – ] Начиная с марта прошлого года японские ученые проводили тщательное исследование этой мумии "русалки", чтобы понять, что она из себя представляет по-настоящему. Ученые провели тщательный анализ мумии с помощью современного оборудования и оказалось, что все-таки она имеет в своем составе некоторые биологические части Фото: The Asahi Shimbun

Также ученые выяснили, что на самом деле этой "русалке" не почти 300 лет, как считалось, а где-то 140 лет. Анализ показал, что эту мумию создал неизвестный автор в конце 80-х годов 19 века. Исследователи попытались провести анализ ДНК, но у этой "русалки" ДНК не обнаружили.

В то же время настоятель храма, где хранилась мумия, заявил, что несмотря на результаты исследования, этот артефакт останется ценным достоянием храма.

Фокус уже писал о мумии, правда не русалки, а обычной китайской женщины знатного происхождения, к которой также приходят некоторые люди с верой в то, что она может обеспечить им долголетие. Дело в том, что мумия и через более чем 2000 лет находится в хорошем состоянии.