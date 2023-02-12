Нічого надприродного. Вчені розкрили секрет моторошної стародавньої японської мумії "русалки" (фото)

Мумія виявилася не такою давньою, як вважалося, та й до русалок не має жодного стосунку. Якщо вони взагалі є.

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Японські вчені закінчили дослідження мумії "русалки", якій, як вважалося майже 300 років. Цій мумії японці поклонялися століттями, сподіваючись, що вона може їх зцілити. Але виявилося, що моторошний на вигляд давній артефакт не такий і старий, по-друге, є штучно створеним об'єктом, пише The Asahi Shimbun.

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Довгий час в одному з японських храмів у префектурі Окаяма зберігалася мумія "русалки", довжина якої складає 30 см. Спочатку, як уже писав Фокус, учені, які виявили цю мумію минулого року, вирішили, що вона складається з решток мавпи та пришитого до них риб'ячого хвоста.

[ + – ] Довгий час в одному з японських храмів у префектурі Окаяма зберігалася мумія "русалки", довжина якої складає 30 см Фото: The Asahi Shimbun

Але результати дослідження мумії, якій поклонялися місцеві жителі, сподіваючись, що вона має цілющі властивості, показали, що цей страшний артефакт насправді є штучно створеним об'єктом. Учені з'ясували, що в основному мумія складається з паперу, тканини, вати й інших компонентів.

[ + – ] Результати дослідження мумії, якій поклонялися місцеві жителі, сподіваючись на те, що вона має цілющі властивості, показали, що цей моторошний артефакт насправді є штучно створеним об'єктом. Фото: The Asahi Shimbun

Варто зауважити, що мумію зберігали в храмі у спеціальному футлярі, в якому також була записка. У ній було сказано, що цю "русалку" виловив у морі місцевий рибалка між 1736 і 1741 роками. Як саме ця мумія потрапила до храму, досі невідомо.

[ + – ] Мумія зберігалася в храмі у спеціальному футлярі, у якому також була записка. У ній було сказано, що цю "русалку" виловив у морі місцевий рибалка між 1736 і 1741 роками. Фото: The Asahi Shimbun

Коли вчені минулого року виявили цю мумію "русалки", то її верхня частина нагадувала останки мавпи, зокрема йдеться про голову, а нижня частина, тобто хвіст, була вкрита лускою та нагадувала останки риби. На голові в мумії виділялися великі порожні очниці, видно було вуха, ніс, а сама голова була вкрита волоссям. Ще мумія мала дві руки з п'ятьма пальцями на кожній.

[ + – ] Коли вчені минулого року виявили цю мумію "русалки", то її верхня частина нагадувала останки мавпи, зокрема йдеться про голову, а нижня частина, тобто хвіст, був покритий лускою та нагадував останки риби Фото: The Asahi Shimbun

Починаючи з березня минулого року, японські вчені проводили ретельне дослідження цієї мумії "русалки", щоб зрозуміти, чим вона є насправді. Вчені провели ретельний аналіз мумії за допомогою сучасного обладнання, і виявилося, що вона має у своєму складі деякі біологічні частини.

Наприклад, у нижній частині мумії були виявлені кістки з хвоста й плавця однієї з місцевих риб, а щелепа артефакту належить іншій хижій рибі. Жодних інших кісток у мумії не виявили. За словами вчених, голова мумії була зроблена з вати, гіпсу й інших матеріалів і не має стосунку до живої істоти. Що стосується тіла моторошного артефакту, то воно було створене з паперу, тканини та вкрите шкірою риби фугу та шерстю невідомої тварини. Така сама шерсть виявлена і на голові мумії.

[ + – ] Починаючи з березня минулого року, японські вчені проводили ретельне дослідження цієї мумії "русалки", щоб зрозуміти, чим вона є насправді. Вчені провели ретельний аналіз мумії за допомогою сучасного обладнання, і виявилося, що вона має у своєму складі деякі біологічні частини. Фото: The Asahi Shimbun

Також учені з'ясували, що насправді цій "русалці" не майже 300 років, як вважалося, а десь 140 років. Аналіз показав, що цю мумію створив невідомий автор наприкінці 80-х 19 століття. Дослідники спробували провести аналіз ДНК, але в цієї "русалки" ДНК не виявили.

Водночас настоятель храму, де зберігалася мумія, заявив, що, попри результати дослідження цей артефакт залишиться цінним надбанням храму.

Фокус уже писав про мумію, правда, не русалки, а звичайної китайської жінки знатного походження, до якої також приходять деякі люди з вірою в те, що вона може забезпечити їм довголіття. Справа в тому, що мумія і через 2000 років перебуває в хорошому стані.