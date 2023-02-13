От Солнца откололся кусок: что на самом деле произошло с нашей звездой (видео)

Одно сообщение в Twitter наделало много шума, но оказалось, что ничего страшного не произошло.

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За последние несколько дней в Сети появилось много достаточно неправдоподобных заголовков о том, что от Солнца откололся кусок, на Солнце появился ужасный вихрь и что наша звезда вообще распалась на части. Также утверждалось, что это событие смог увидеть космический телескоп Уэбб. Авторы таких историй также писали, что ученые сбиты с толку тем, что произошло на Солнце. Что же случилось на самом деле? Об этом пишет Forbes.

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К счастью для нас ни одна из частей Солнца не отделилась от звезды, а тем более Солнце не распалось на куски. Все это неправда. К тому же телескоп Уэбб никогда не был направлен в сторону Солнца, а значит не мог снять то, что происходит на звезде. И еще: ученые не сбиты с толку.

Но в любом случае на Солнце произошло нечто потрясающее. Так почему же в Сети появилось много заголовков, которые вводят в заблуждение читателя? Все началось с сообщения в Twitter астронома Тамиты Сков, которая следит за космической погодой. На самом деле она опубликовала этот твит еще 3 февраля, но вирусным в Сети он стал спустя почти неделю.

Сков написала, что на Солнце вещество из северного протуберанца оторвалось от основной нити и циркулирует в массивном полярном вихре вокруг северного полюса нашей звезды. Свое сообщение она подтвердила кадрами, которые сняла камера космического аппарата SDO. И после этого Сеть просто взорвалась многочисленными сообщениями о том, что от Солнца оторвался кусок.

Что произошло на Солнце на самом деле?

По сути, длинная нить плазмы, газа из которого состоят все звезды, вырвалась с поверхности Солнца, и создала огромную петлю, которая называется протуберанец. Это обычное явление для Солнца. Такие протуберанцы можно увидеть невооруженным глазом во время полной фазы полного солнечного затмения. Вот как они выглядят:

[ + – ] Крупным планом показан солнечный диск во время полного затмения и солнечные протуберанцы Фото: NASA

Но в начале февраля протуберанец отделился, а затем закрутился над северным полюсом Солнца. Никакая часть Солнца не откололась, но тот факт, что нить закрутилась вокруг полярной области Солнца, делает это событие достаточно редким.

Образовавшийся поток плазмы напоминал полярный вихрь — это система низкого давления, которая зимой образует большие петли холодного воздуха над полюсами Земли. Поэтому некоторые ученые также назвали это явление полярным вихрем на Солнце.

По словам Скотта Макинтоша из Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо, США, подобные протуберанцы появляются каждые 11 лет на Солнце. Позже сама Тамита Сков заявила, что о полярном вихре на Солнце говорится во многих СМИ, но она призвала не верить сообщениям о том, что от Солнца что-то откололось.

"Это часть совершенно нормальной и потрясающей активности Солнца", — сказала Сков.

[ + – ] По сути, длинная нить плазмы, газа из которого состоят все звезды, вырвалась с поверхности Солнца, и создала огромную петлю, которая называется протуберанец. Это обычное явление для Солнца Фото: NASA

Solar Orbiter и солнечный максимум

Ученые пока точно не знают почему произошло это событие на Солнце, ведь у них нет изображений полярных регионов нашей звезды. Но вскоре все изменится. В начале 2025 года космический аппарат Solar Orbiter будет находится в таком положении возле Солнца, что сможет впервые сделать снимки полярных регионов.

Также космический аппарат будет наблюдать за солнечным максимумом, то есть пиком солнечной активности, которая увеличивается раз в 11 лет. Этот пик согласно прогнозам, произойдет летом 2025 года. Кстати солнечные протуберанцы, по словам ученых появлятся все чаще на Солнце, чем ближе момент солнечного максимума.

Почему космический телескоп Уэбб не был направлен в сторону Солнца?

Эта обсерватория является самым лучшим и самым мощным космическим телескопом на сегодняшний день. Он имеет огромное 6,5-метровое главное зеркало и способен обнаружить самый слабый свет от самых далеких звезд и галактик.

Телескоп Уэбб постоянно направлен в космос от Солнца и имеет специальный защитный экран, который спасает приборы обсерватории от нагрева и солнечного света. Чтобы видеть далекие звезды в инфракрасном диапазоне все приборы телескопа Уэбб должны быть очень холодными. Если бы обсерватория была направлена в сторону Солнца, то его приборы перестали бы работать.

Как уже писал Фокус, 11 февраля на Солнце произошла очередная очень мощная вспышка класса Х. За этим событием, которое привело к кратковременному отключению связи на Земле, также наблюдал космический аппарат SDO.

Что касается других космических событий, то Фокус уже писал о том, что на орбите сломался грузовой космический корабль РФ. Он состыкован с МКС и на нем произошла так же авария, что и с другим российским космическим кораблем, который находится там же.