Від Сонця відколовся шматок: що насправді сталося з нашою зіркою (відео)

Одне повідомлення у Twitter наробило багато галасу, але з'ясувалося, що нічого страшного не сталося.

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За останні кілька днів у мережі з'явилося багато досить неправдоподібних заголовків про те, що від Сонця відколовся шматок, на Сонці з'явився жахливий вихор і наша зірка взагалі розпалася на частини. Також стверджувалося, що цю подію зміг побачити космічний телескоп Вебб. Автори таких історій також писали, що вчені спантеличені тим, що сталося на Сонці. Що ж сталося насправді? Про це пише Forbes.

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На щастя для нас жодна з частин Сонця не відокремилася від зірки, а тим паче Сонце не розпалося на шматки. Все це неправда. До того ж телескоп Вебб ніколи не був спрямований у бік Сонця, а отже, не міг зняти те, що відбувається на зірці. І ще: вчені не спантеличені.

Але в будь-якому випадку на Сонці сталося щось приголомшливе. То чому ж у мережі з'явилося багато заголовків, які вводять в оману читача? Все почалося з повідомлення у Twitter астрономки Таміти Сков, яка стежить за космічною погодою. Насправді вона опублікувала цей твіт ще 3 лютого, але вірусним у мережі він став майже через тиждень.

Сков написала, що на Сонці речовина з північного протуберанця відірвалася від основної нитки та циркулює у масивному полярному вихорі навколо північного полюса нашої зірки. Своє повідомлення вона підтвердила кадрами, що їх зняла камера космічного апарату SDO. І після цього мережа просто вибухнула численними повідомленнями у тому, що від Сонця відірвався шматок.

Що сталося на Сонці насправді?

По суті, довга нитка плазми, газу з якого складаються всі зірки, вирвалася з поверхні Сонця, і створила величезну петлю, яка називається протуберанець. Це звичайне явище для Сонця. Такі протуберанці можна побачити неозброєним оком під час повної фази повного сонячного затемнення. Ось як вони виглядають:

[ + – ] Крупним планом показ сонячного диска під час повного затемнення і сонячних протуберанців Фото: NASA

Але на початку лютого протуберанець відокремився, а потім закрутився над північним полюсом Сонця. Жодна частина Сонця не відкололася, але той факт, що нитка закрутилася навколо полярної ділянки Сонця, робить цю подію досить рідкісною.

Потік плазми, що утворився, нагадував полярний вихор — це система низького тиску, яка взимку утворює великі петлі холодного повітря над полюсами Землі. Тому деякі вчені також назвали це явище полярним вихором на Сонці.

За словами Скотта Макінтоша з Національного центру атмосферних досліджень у Боулдері, штат Колорадо, США, подібні протуберанці з'являються кожні 11 років на Сонці. Пізніше сама Таміта Сков заявила, що про полярний вихор на Сонці йдеться у багатьох ЗМІ, але вона закликала не вірити повідомленням про те, що від Сонця щось відкололося.

"Це частина абсолютно нормальної та приголомшливої активності Сонця", — сказала Сков.

[ + – ] По суті, довга нитка плазми, газу з якого складаються всі зірки, вирвалася з поверхні Сонця, і створила величезну петлю, яка називається протуберанець. Це звичайне явище для Сонця Фото: NASA

Solar Orbiter та сонячний максимум

Учені поки що точно не знають чому сталася ця подія на Сонці, адже в них немає зображень полярних регіонів нашої зірки. Але невдовзі все зміниться. На початку 2025 року космічний апарат Solar Orbiter буде у такому положенні біля Сонця, що зможе вперше зробити знімки полярних регіонів.

Також космічний апарат спостерігатиме за сонячним максимумом, тобто піком сонячної активності, яка збільшується раз на 11 років. Цей пік згідно з прогнозами, відбудеться влітку 2025 року. До речі, сонячні протуберанці, за словами вчених, з'являться все частіше на Сонці, ніж ближчий момент сонячного максимуму.

Чому космічний телескоп Вебб не був спрямований у бік Сонця?

Ця обсерваторія є найкращим і найпотужнішим космічним телескопом на сьогодні. Він має величезне 6,5-метрове головне дзеркало і здатний виявити найслабше світло від найдальших зірок та галактик.

Телескоп Вебб постійно спрямований у космос від Сонця та має спеціальний захисний екран, який рятує прилади обсерваторії від нагрівання і сонячного світла. Щоб бачити далекі зірки в інфрачервоному діапазоні, всі прилади телескопа Вебб повинні бути дуже холодними. Якби обсерваторія була спрямована у бік Сонця, його прилади перестали працювати.

Як уже писав Фокус, 11 лютого на Сонці стався черговий дуже потужний спалах класу Х. За цією подією, що призвела до короткочасного відключення зв'язку на Землі, також спостерігав космічний апарат SDO.

Щодо інших космічних подій, то Фокус уже писав про те, що на орбіті зламався вантажний космічний корабель РФ. Він зістикований з МКС і на ньому сталася так сама аварія, що й з іншим російським космічним кораблем, який знаходиться там.