Никогда не заразятся COVID. Ученые рассказывают, в чем "фишка" избранных людей, не болеющих вирусом

Исследователи анализируют ДНК неуязвимых к вирусу людей и ищут необычные мутации, которые могут объяснить очевидную устойчивость к инфекции SARS-CoV-2.

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В прошлом году много изданий писали о людях, которые еще ни разу не заразились вирусом. Были ли они каким-то образом невосприимчивы? Обладали ли они какой-то полезной генетической мутацией? Они просто избегали людей и продолжали принимать меры предосторожности? Или им просто повезло, и их время неизбежно придет?

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К сожалению, мы до сих пор не знаем, почему некоторым людям удавалось так долго избегать COVID-19, пишет Science Alert. Наука требует времени.

Мы видели, как в 2020 году с беспрецедентной скоростью проводились исследования, чтобы понять этот вирус и разработать методы лечения от него. Но такой уровень финансирования и сотрудничества трудно поддерживать в мире с таким количеством достойных областей исследований.

Иммунитет в генах?

В рамках проекта COVID Human Genetic Effort, возглавляемого исследователями из США, были набраны люди, которые, как известно, подвергались воздействию вируса, но сами не болели им. Сюда входят, например, медицинские работники или люди, которые проживали в домохозяйстве с подтвержденным случаем COVID-19.

Ученые исследуют их ДНК и ищут необычные мутации, которые могут объяснить очевидную устойчивость к инфекции SARS-CoV-2. Исследования, направленные на выявление аномалий в нашей ДНК, называемые полногеномными ассоциативными исследованиями, уже смогли выявить генетические мутации, которые делают некоторых людей устойчивыми к другим инфекциям, таким как ВИЧ. Если мы сможем определить причины, по которым люди могут быть невосприимчивы к конкретному вирусу, то теоретически это знание можно будет использовать для предотвращения инфекции.

Но так ли это просто? Несмотря на наше понимание генетических мутаций, которые защищают счастливое меньшинство людей от ВИЧ, вакцины или лечения от этого вируса не существует. А печально известные "дети CRISPR" (несколько детей, родившихся в 2018 году, чьи геномы были отредактированы в попытке сделать их невосприимчивыми к ВИЧ) подверглись критике за сомнительную этику, не говоря уже о том, что они незаконны.

Возможно, это не мутация в одном гене, а комбинация мутаций в нескольких генах, которые делают небольшое количество людей невосприимчивыми к COVID-19. Ориентация на несколько генов без каких-либо нежелательных побочных эффектов может быть сложной задачей и значительно усложнит использование этих знаний для создания лекарств против ковида.

Но понимание генетических мутаций, которые делают кого-то устойчивым к COVID-19, может дать ценную информацию о том, как вирус заражает людей и вызывает заболевание. Другими словами, это может быть интересно с научной точки зрения, но, возможно, не с клинической.

Хотя пройдет некоторое время, прежде чем мы получим ответы от этих исследований, ученые действительно считают, что существует небольшая группа людей, которые естественным образом невосприимчивы к SARS-CoV-2 благодаря своим генам.

Время сместить фокус?

Хотя SARS-CoV-2 продолжает заражать людей во всем мире и постоянно мутирует и развивается в новые варианты, его тяжесть в целом значительно снизилась благодаря эффективным вакцинам.

В то же время, по оценкам, два миллиона человек в Великобритании сообщают о длительном COVID, из которых почти у одной пятой симптомы настолько тяжелые, что состояние значительно ограничивает их повседневную деятельность.

Хотя существует несколько теорий относительно того, что способствует затяжному COVID, включая микротромбы в крови и хроническое воспаление, мы на самом деле не знаем, почему одни люди страдают, а другие нет. Поэтому, возможно, наше внимание следует сместить с генетических аспектов иммунитета к SARS-CoV-2 на изучение того, могут ли некоторые люди иметь генетическую предрасположенность к хроническому заболеванию, которое может изменить жизнь.

Ранее Фокус писал о повышенной смертности детей от COVID. Это связано с серьезными заболеваниями у матерей и новорожденных. По словам исследователей, результаты подтверждают необходимость целенаправленных вмешательств, включая вакцинацию.