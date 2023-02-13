Ніколи не заразиться COVID. Вчені розповідають, у чому "фішка" обраних людей, які не хворіють на вірус

Дослідники аналізують ДНК невразливих до вірусу людей та шукають незвичайні мутації, які можуть пояснити очевидну стійкість до інфекції SARS-CoV-2.

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Минулого року багато видань писали про людей, котрі ще жодного разу не заразилися вірусом. Чи були вони чомусь несприйнятливі? Чи мали вони якусь корисну генетичну мутацію? Вони просто уникали людей і продовжували вживати запобіжних заходів? Чи їм просто пощастило, і їхній час неминуче прийде?

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На жаль, ми досі не знаємо, чому деяким людям вдавалося так довго уникати COVID-19, пише Science Alert. Наука потребує часу.

Ми бачили, як у 2020 році з безпрецедентною швидкістю проводилися дослідження, щоб зрозуміти цей вірус та розробити методи лікування від нього. Але такий рівень фінансування та співробітництва важко підтримувати у світі з такою кількістю гідних областей досліджень.

Імунітет у генах?

У межах проєкту COVID Human Genetic Effort, очолюваного дослідниками зі США, були набрані люди, які, як відомо, зазнавали впливу вірусу, але самі не хворіли. Сюди входять, наприклад, медичні працівники або люди, які мешкали у домі з підтвердженим випадком COVID-19.

Вчені досліджують їхню ДНК і шукають незвичайні мутації, які можуть пояснити очевидну стійкість до інфекції SARS-CoV-2. Дослідження, спрямовані на виявлення аномалій у нашій ДНК, які називають повногеномними асоціативними дослідженнями, вже змогли виявити генетичні мутації, які роблять деяких людей стійкими до інших інфекцій, таких як ВІЛ. Якщо ми зможемо визначити причини, через які люди можуть бути несприйнятливими до конкретного вірусу, теоретично це знання можна буде використовувати для запобігання інфекції.

Але чи це так просто? Попри наше розуміння генетичних мутацій, які захищають щасливу меншість людей від ВІЛ, вакцини чи лікування цього вірусу не існує. А сумнозвісні "діти CRISPR" (кілька дітей, які народилися у 2018 році, чиї геноми були відредаговані у спробі зробити їх несприйнятливими до ВІЛ) піддалися критиці за сумнівну етику, не кажучи вже про те, що вони незаконні.

Можливо, це не мутація в одному гені, а комбінація мутацій у кількох генах, які роблять невелику кількість людей несприйнятливими до COVID-19. Орієнтація на кілька генів без будь-яких небажаних побічних ефектів може бути складним завданням та значно ускладнить використання цих знань для створення ліків проти ковіда.

Але розуміння генетичних мутацій, які роблять когось стійким до COVID-19, може дати цінну інформацію про те, як вірус заражає людей та викликає захворювання. Інакше кажучи, це може бути цікаво з наукового погляду, але, можливо, не з клінічного.

Хоча мине деякий час, перш ніж ми отримаємо відповіді від цих досліджень, вчені дійсно вважають, що існує невелика група людей, які природно несприйнятливі до SARS-CoV-2 завдяки своїм генам.

Час перемістити фокус?

Хоча SARS-CoV-2 продовжує заражати людей у всьому світі і постійно мутує та розвивається у нові варіанти, його вага в цілому значно знизилася завдяки ефективним вакцинам.

Водночас, за оцінками, два мільйони людей у Великій Британії повідомляють про тривалий COVID, з яких майже у однієї п'ятої симптоми настільки тяжкі, що стан значно обмежує їхню повсякденну діяльність.

Хоча існує кілька теорій щодо того, що сприяє затяжному COVID, включаючи мікротромби у крові та хронічне запалення, ми насправді не знаємо, чому одні люди страждають, а інші ні. Тому, можливо, нашу увагу слід змістити з генетичних аспектів імунітету до SARS-CoV-2 на вивчення того, чи деякі люди можуть мати генетичну схильність до хронічного захворювання, яке може змінити життя.

Раніше Фокус писав про підвищену смертність дітей від COVID. Це пов'язано із серйозними захворюваннями у матерів та новонароджених. За словами дослідників, результати підтверджують необхідність цілеспрямованих втручань, включаючи вакцинацію.