Спасибо древнему кузену. Ученые рассказали, что заставляет "жаворонков" просыпаться рано

Новое исследование предполагает, что своему умению просыпаться с первыми лучами солнца мы обязаны неандертальцам.

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Известно, что наши циркадные ритмы, или биологические часы, работают как встроенный регулятор циклов сна и бодрствования. На эту встроенную систему хронометража влияет масса различных факторов окружающей среды, однако не последнюю роль в ней играют и циркадные гены — все вместе это влияет на то, будем ли мы ранними пташками или полуночниками, пишет IFL Science.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как наши гены влияют на то, как работают наши биологические часы и комы мы этим обязаны. Ученые использовали методы машинного обучения на основе последовательностей для выявления архаичных вариантов в геноме человека, которые влияют на циркадные ритмы.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что каждый раз, когда нам удается проснуться рано и вовремя прийти на работу, встречу или учебы, нам следовало бы благодарить за это наших древних кузенов — неандертальцев. Исследователи обнаружили, что именно их генам мы обязаны своей способностью просыпаться рано.

Известно, что первым современным людям, прибывшим в Евразию, пришлось адаптироваться к ряду экологических проблем, с которыми они столкнулись — в том числе речь идет и о больших сезонных колебаниях светового дня, чем они привыкли на своей родине. К счастью, для всех нас Евразия уже была заселена другими группами людей, которые были хорошо приспособлены к жизни в более высоких широтах.

Древние Homo sapiens скрещивались с евразийскими неандертальцами и в "наследство" получали множество вредных генов, однако в дополнение к ним шли и несколько положительных генетических черт — например, тех, что повлияли на циркадные ритмы и помогли адаптироваться в новых условиях.

Авторы исследования уверяют, что именно скрещивание между современными людьми и неандертальцами в конце концов создало потенциал для адаптивной интрогрессии по мере того, как люди все больше вливались в новую среду.

Исследователи проанализировали природу этих архаичных генов и пришли к выводу, что все они, похоже, сдвигают циркадный ритм в одном направлении — то есть, повышают вероятность того, что евразийцы будут жаворонками.

К слову, авторы исследования также заметили, что аналогичные циркадные адаптации также наблюдаются у других видов, обитающих на северных территориях. Например, у плодовых мушек эти гены ранней пташки помогают биологическим часам синхронизироваться с летним периодом.

Отметим, что в данный момент исследование еще находится на стадии рецензирования и все еще не готово к публикации. Однако авторы исследования уверены в своей правоте.

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