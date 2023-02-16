Решить проблему в раннем возрасте: ИИ помогает определить высокий риск близорукости у детей

Исследователи разработали новый инструмент искусственного интеллекта, который может помочь оценить риск развития близорукости высокой степени у детей.

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Разработанный Сингапурским национальным офтальмологическим центром (СНОЦ) и Сингапурским научно-исследовательским институтом офтальмологии инструмент искусственного интеллекта (ИИ) использует алгоритмы глубокого обучения для выявления детей из группы высокого риска. Это может помочь клиницистам в лечении и контроле миопии на ранних стадиях, пишет SingHealth.

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По данным СНОЦ, близорукость обычно быстро прогрессирует у детей в возрасте от 5 до 15 лет и стабилизируется к тому времени, когда им исполняется 20 лет.

Это означает, что чем раньше ребенок заболевает близорукостью, тем выше вероятность развития миопии высокой степени в подростковом или взрослом возрасте.

Поскольку расстройство зрения является необратимым, исследователи, стоящие за инструментом ИИ, надеются, что раннее выявление и вмешательство могут снизить частоту тяжелой близорукости и снизить риск осложнений.

"Мы так обеспокоены предотвращением высокой степени близорукости в детстве, потому что она необратима, — сказал доцент Маркус Анг, главный исследователь инструмента. Как только у ребенка или подростка развивается близорукость высокой степени, угрожающие зрению осложнения возникают только в более позднем возрасте".

Во взрослом возрасте миопия высокой степени экспоненциально увеличивает риск развития у пациентов проблем со зрением, включая глаукому, катаракту, миопическую макулопатию и отслойку сетчатки.

Инструмент ИИ был разработан на фоне тревожной общенациональной тенденции, которая привлекла внимание врачей. В Сингапуре один из самых высоких показателей близорукости в мире.

По данным СНОЦ, распространенность заболевания глаз и постоянный рост числа пациентов вызвали опасения, что нарушение зрения из-за миопии высокой степени в будущем станет серьезной проблемой общественного здравоохранения.

В Центре близорукости СНОЦ за последние несколько лет также резко возросло число посетителей. В прошлом году было зарегистрировано более 6000 посещений пациентов, что более чем в три раза превышает 1728 посещений в 2019 году. Около 30% пациентов страдают близорукостью высокой степени.

Ожидается, что новый инструмент искусственного интеллекта поможет снизить эти цифры, решая случаи у молодых людей в возрастной группе, когда прогрессирование миопии происходит наиболее быстро.

Текущая оценка близорукости клиницистами субъективна и может быть затруднена из-за способности пациентов запоминать информацию.

"Когда ребенок начал носить очки? Это может быть ограничено предвзятостью припоминания. У ваших родителей близорукость? Иногда дети или даже сами родители даже не знают своих собственных диагнозов, — сказал доцент Анг. Инструмент ИИ же полностью объективен и не требует субъективного мнения пациентов".

Инструмент также ускорит процесс, поскольку он основан на единой базовой оценке, в отличие от нынешней практики, когда дети осматриваются офтальмологами в течение нескольких сеансов до постановки диагноза и лечения. Он использует алгоритмы глубокого обучения для обработки изображений сетчатки и клинических данных детей в возрасте от шести до 12 лет, а также оценивает вероятность развития у них высокой степени близорукости в более позднем подростковом возрасте.

По словам СНОЦ, это первое в своем роде нововведение способно прогнозировать с точностью не менее 90 процентов. В настоящее время ученые проводят проспективное исследование и проверяют удобство использования алгоритма ИИ в реальных условиях.

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