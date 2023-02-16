Вирішити проблему в ранньому віці: ШІ допомагає визначити високий ризик короткозорості у дітей

Дослідники розробили новий інструмент штучного інтелекту, який може допомогти оцінити ризик розвитку короткозорості високого ступеня у дітей.

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Розроблений Сінгапурським національним офтальмологічним центром (СНОЦ) та Сінгапурським науково-дослідним інститутом офтальмології інструмент штучного інтелекту (ШІ) використовує алгоритми глибокого навчання для виявлення дітей із групи високого ризику. Це може допомогти клініцистам у лікуванні та контролі міопії на ранніх стадіях, пише SingHealth.

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За даними СНОЦ, короткозорість зазвичай швидко прогресує у дітей віком від 5 до 15 років і стабілізується на той час, коли їм виповнюється 20 років.

Це означає, що чим раніше дитина захворіє на короткозорість, тим вище ймовірність розвитку міопії високого ступеня в підлітковому або дорослому віці.

Оскільки розлад зору є незворотним, дослідники, які стоять за інструментом ШІ, сподіваються, що раннє виявлення та втручання можуть знизити частоту тяжкої короткозорості та знизити ризик ускладнень.

"Ми так стурбовані запобіганням високого ступеня короткозорості в дитинстві тому, що вона необоротна, — сказав доцент Маркус Анг, головний дослідник інструменту. Щойно в дитини або підлітка розвивається короткозорість високого ступеня, ускладнення, що загрожують зору, виникають тільки в більш пізньому віці".

У дорослому віці міопія високого ступеня експоненціально збільшує ризик розвитку у пацієнтів проблем із зором, включно з глаукомою, катарактою, міопічною макулопатією і відшаруванням сітківки.

Інструмент ШІ був розроблений на тлі тривожної загальнонаціональної тенденції, яка привернула увагу лікарів. У Сінгапурі один із найвищих показників короткозорості у світі.

За даними СНОЦ, поширеність захворювання очей та постійне зростання кількості пацієнтів викликали побоювання, що порушення зору через міопію високого ступеня в майбутньому стане серйозною проблемою громадської охорони здоров'я.

У Центрі короткозорості СНОЦ за останні кілька років також різко зросла кількість відвідувачів. Минулого року було зареєстровано понад 6000 відвідувань пацієнтів, що більш ніж утричі перевищує 1728 відвідувань у 2019 році. Близько 30% пацієнтів страждають на короткозорість високого ступеня.

Очікується, що новий інструмент штучного інтелекту допоможе знизити ці цифри, вирішуючи випадки у молодих людей у віковій групі, коли прогресування міопії відбувається найшвидше.

Поточна оцінка короткозорості клініцистами суб'єктивна і може бути ускладнена через здатність пацієнтів запам'ятовувати інформацію.

"Коли дитина почала носити окуляри? Це може бути обмежено упередженістю пригадування. У ваших батьків короткозорість? Іноді діти або навіть самі батьки навіть не знають своїх власних діагнозів, — сказав доцент Анг. — Інструмент ШІ ж повністю об'єктивний і не потребує суб'єктивної думки пацієнтів".

Інструмент також прискорить процес, оскільки він ґрунтується на єдиній базовій оцінці, на відміну від нинішньої практики, коли діти оглядаються офтальмологами протягом кількох сеансів до постановки діагнозу і лікування. Він використовує алгоритми глибокого навчання для опрацювання зображень сітківки і клінічних даних дітей у віці від шести до 12 років, а також оцінює ймовірність розвитку в них високого ступеня короткозорості в більш пізньому підлітковому віці.

За словами СНОЦ, це перше у своєму роді нововведення здатне прогнозувати з точністю не менше 90 відсотків. Наразі вчені проводять проспективне дослідження і перевіряють зручність використання алгоритму ШІ в реальних умовах.

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