Недостающее звено. В Млечном Пути обнаружен необычный объект в 100 тысяч раз тяжелее Солнца

Одно из молекулярных облаков, которое выглядит как запятая, или головастик, вращается вокруг невидимого объекта, который скорее всего является недостающим звеном в эволюции черных дыр.

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Группа японских астрономов представила новое исследование, в котором они утверждают, что недалеко от центра Млечного Пути им удалось обнаружить признаки существования необычной черной дыры, которая является недостающим звеном в эволюции этих объектов, пишет ScienceAlert.

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По словам Миюки Канеко из Университета Кейо, Япония, в результате наблюдений группа астрономов под его руководством обнаружила компактное молекулярное облако, которое вращается вокруг невидимого пока объекта. Но все указывает на то, что этим объектом является черная дыра промежуточной массы. Эти черные дыры считаются недостающим звеном между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами.

[ + – ] По словам Миюки Канеко из Университета Кейо, Япония, в результате наблюдений группа астрономов под его руководством обнаружила компактное молекулярное облако, которое вращается вокруг невидимого пока объекта. Но все указывает на то, что этим объектом является черная дыра промежуточной массы. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Этот тип черных встречается очень редко и на сегодня пока известно только четырех кандидатах на это звание. Если результаты исследования подтвердятся, то пока это будет только пятый кандидат на звание черной дыры с промежуточной массой. Эти неуловимые черные дыры могут помочь ученым понять, как формируются сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, а затем вырастают до своих огромных размеров.

Сейчас ученым известно, что существуют черные дыры звездной массы, которые появляются в результате смерти огромных звезд и их масса больше солнечной в 100 раз. Также существуют сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центрах галактик и их масса больше солнечной в миллионы и даже миллиарды раз. Но именно формируются последние до сих пор точно неизвестно. Поэтому ученые считают, что черные дыры промежуточной массы могут помочь решить эту загадку.

[ + – ] Сейчас ученым известно, что существуют черные дыры звездной массы, которые появляются в результате смерти огромных звезд и их масса больше солнечной в 100 раз. Также существуют сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центрах галактик и их масса больше солнечной в миллионы и даже миллиарды раз Фото: Live Science

Ученые считают, что эти объекты являются промежуточной стадией роста между двумя вышеуказанными классами черных дыр. Но проблема в том, что такие черные дыры находятся изолированно в космосе и практически невозможно обнаружить, ведь они не излучают никакого света. Но можно обнаружить, если наблюдать за влиянием их гравитации на окружающую среду.

"Наблюдения за центром Млечного Пути позволили нам обнаружить очень своеобразное молекулярное облако, которое находится в 27 тысячах световых лет от центра галактики. Оно похоже на запятую, или головастика. Поэтому мы и дали ему название – Головастик. Нас заинтересовало необычное движение облака и его форма. Мы считаем, что оно кружится вокруг невидимой напрямую черной дыры промежуточной массы", — говорит Канеко.

Ученые пришли к выводу, что необычную форму это облако из газа приобрело в результате гравитационного влияния черной дыры, которая находится рядом. Моделирование показало, что масса этой черной дыры промежуточной массы примерно в 100 000 раз больше, чем масса Солнца. Но откуда там взялась эта черная дыра и как она появилась пока ученые не знают.

[ + – ] Ученые пришли к выводу, что необычную форму это облако из газа приобрело в результате гравитационного влияния черной дыры, которая находится рядом. Моделирование показало, что масса этой черной дыры промежуточной массы примерно в 100 000 раз больше, чем масса Солнца. Но откуда там взялась эта черная дыра и как она появилась пока ученые не знают Фото: Scitech Daily

Но самое главное ученым еще нужно подтвердить свои наблюдения, чтобы убедится в том, что они обнаружили потенциального кандидата на недостающее звено эволюции черных дыр. Новые наблюдения помогут ответить на этот вопрос, ведь возможно на месте потенциальной черной дыры находится совсем другой невидимый пока объект.

Фокус уже писал о том, что появилась новая теория, согласно которой внеземные цивилизации могут создавать черные дыры и использовать их в качестве квантовых компьютеров.

Также Фокус писал о том, что ученые объяснили где людям искать новый дом и братьев по разуму. В этом участке космоса можно обнаружить планету, которая может быть похожей на Землю.