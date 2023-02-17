Особенные места в космосе. Ученые объясняют, где людям искать новый дом и братьев по разуму

В этом участке космоса можно обнаружить планету, которая может быть похожей на Землю.

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Зона обитаемости звезд, то есть участок космоса, где потенциально может появиться жизнь на планете, является регионом вокруг звезды. Планеты, которые здесь находятся могут иметь жидкую воду, которая является главным фактором для возникновения и поддержания жизни. Какие еще особенности имеют эти зоны обитаемости звезд? Об этом пишет Space.

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Зона обитаемости звезды

Зона обитаемости или обитаемая зона получила свое название из-за того, что в этом участке космоса планеты вращаются вокруг звезды на, так сказать, правильном расстоянии от нее. Это значит, что излучение звезды позволяет поддерживать на планете температуру достаточную для того, чтобы вода находилась в жидком состоянии. То есть на этих планетах не слишком холодно и не слишком жарко.

Если же планета находится дальше зоны обитаемости, то вода на ней будет в виде льда, а если планета находится гораздо ближе к своей звезде, то это значит, что вода в ней просто испарится из-за сильного излучения.

С другой стороны, даже если планета находится в зоне обитаемости звезды, это не обязательно означает, что там есть вода, а уж тем более жизнь. Ярким примером здесь выступает Венера, которая находится не слишком близко и не слишком далеко от Солнца, то есть технически она вращается в зоне обитаемости, но богатая углекислым газом атмосфера планеты обеспечивает самую высокую температуру поверхности среди всех планет Солнечной системы. Многие ученые считают, что икать жизнь на Венере бесполезно, хотя есть и те исследователи, которые предполагают, что она там может все же существовать, как уже писал Фокус.

[ + – ] Зона обитаемости или обитаемая зона получила свое название из-за того, что в этом участке космоса планеты вращаются вокруг звезды на, так сказать, правильном расстоянии от нее. Это значит, что излучение звезды позволяет поддерживать на планете температуру достаточную для того, чтобы вода находилась в жидком состоянии. То есть на этих планетах не слишком холодно и не слишком жарко Фото: phys.org

Разные звезды, разные зоны обитаемости

По словам ученых, у каждой звезды зона обитаемости отличается. Например, у таких как Солнце звезд, которые называются желтыми карликами, эта зона более широкая, в то время как у более маленьких красных карликов она соответственно имеет меньшие размеры.

Считается, что желтые карлики живут намного меньше, чем, например, звезды спектрального класса K, к которым принадлежат оранжевые карлики, могут существовать десятки миллиардов лет. Ученые считают, что в обитаемых зонах этих звезд следует искать признаки внеземной жизни или даже целых инопланетных цивилизаций.

Но самым распространенным типом звезд космосе являются именно красные карлики, хотя они могут отличаться между собой по своим характеристикам. Вокруг этих звезд также вращаются планеты, но одни звезды являются достаточно стабильными, в то время как другие могут постоянно производить вспышки и посылать к своим планетам потоки смертоносного излучения.

По словам ученых, даже если у двух звезд имеется похожая зона обитаемости, то у одной из них все же будет больше перспектив для появления потенциальной внеземной жизни на одной из планет. С другой стороны, по словам ученых, в зоне обитаемости могут находится планеты, на которых маловероятно появление и развитие жизни, например, газовые гиганты. Поэтому ученые ищут не просто планеты в зоне обитаемости звезд, а планеты, которые являются похожими на Землю по размерам и химическому составу.

[ + – ] По словам ученых, даже если у двух звезд имеется похожая зона обитаемости, то у одной из них все же будет больше перспектив для появления потенциальной внеземной жизни на одной из планет Фото: SciTechDaily

Планеты в зоне обитаемости Солнца

Что касается Солнечной системы, то в зоне обитаемости Солнца находятся сразу три планеты – кроме Земли еще Венера и Марс.

[ + – ] Что касается Солнечной системы, то в зоне обитаемости Солнца находятся сразу три планеты – кроме Земли еще Венера и Марс Фото: CORDIS

Как уже было сказано выше, на Венере даже жарче, чем на Меркурии, который вращается гораздо ближе к Солнцу. Хотя на этой планете, учитывая ее расстояние от звезды могла бы быть жидкая вода.

Наша планета расположена ровно посередине в зоне обитаемости Солнца. Учитывая то, что Земля является эталоном для поиска планет с жизнью, некоторые ученые считают, что она может быть не самым идеальным местом. И где-то в космосе существуют планеты, которые имеют намного более благоприятные условия для зарождения и развития жизни.

Если говорить про Марс, то эта планета находится на краю зоны обитаемости Солнца и сейчас это холодная безжизненная планета. Хотя уже есть многочисленные свидетельства того, что в далеком прошлом, здесь существовала вода в жидком виде на поверхности и Красную планету покрывали моря, озера и реки. Это значит, что на Марсе могла быть жизнь. Ее поисками как раз и занят марсоход Perseverance, ведь микробная жизнь может все еще скрываться неглубоко под поверхностью.

Как уже писал Фокус, недавно NASA показало новые снимки с Марса, сделанные этим аппаратом, на которых можно увидеть результаты его работы по складированию титановых трубок с образцами местных горных пород.

Ученые считают, что в среднем у каждой звезды в нашей галактике есть как минимум одна планета, то есть таких планет могут быть миллиарды, но пока что ученым удалось обнаружить только 5300 экзопланет. И некоторые из них находятся в зоне обитаемости.

Как уже писал Фокус, швейцарские ученые пришли к выводу, что наша Солнечная система представляет собой уникальное явление в галактике.