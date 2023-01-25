Жизнь на Венере. В атмосфере планеты происходит что-то странное, поэтому нужно продолжать поиски

Физик призывает продолжать поиски жизни на не самой гостеприимной планете Солнечной системы и на это есть свои причины.

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Физик Дэвид Клементс из Имперского колледжа Лондона призывает продолжать искать признаки жизни на Венере. Он считает, что в атмосфере планеты происходит что-то странное, пишет Universe Today.

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Ученый Дэвид Клементс из Имперского колледжа Лондона недавно опубликовал новую статью, в которой он использует данные прошлых миссий и недавние открытия, чтобы доказать важность продолжения поисков признаков жизни на Венере.

Еще в 2020 году ученые объявили, что обнаружили на Венере фосфин, особое химическое соединение, которое может служить признаком существования жизни на не самой гостеприимной планете Солнечной системы, как уже писал Фокус. В прошлом году, как уже писал Фокус, ученые провели новое исследование, которое показало, что на самом деле фосфина на Венере нет.

Несмотря на это, Дэвид Клементс считает, что в атмосфере Венеры происходит что-то странное и нужно продолжать поиски жизни на планете.

"В атмосфере Венеры присутствует еще очень много аномалий и их происхождение пока неизвестно. Нужно провести еще более тщательные исследования, чтобы понять почему работы разных ученых дают противоречивые результаты", — говорит Клементс.

[ + – ] Дэвид Клементс считает, что в атмосфере Венеры происходит что-то странное и нужно продолжать поиски жизни на планете Фото: wikipedia

В своей статье физик размышляет о том, что такое жизнь и как ее можно обнаружить на Венере, хотя эта планета все еще считается маловероятным кандидатом в обитаемые планеты. На сегодня NASA считает более приоритетными объектами для поисков внеземной жизни спутник Сатурна Энцелад, Марс, спутник Юпитера Европу и спутник Сатурна Титан. Но насколько приоритетным является поиск жизни в атмосфере Венеры?

"Нужно провести еще много исследований, чтобы добавить Венеру в список потенциально обитаемых миров. Но в любом случае вторая планета от Солнца намного более удобна для изучения, ведь она ближе к нам и миссии, отправленные сюда долетят быстрее и будут стоить дешевле. Если сравнивать с полетами к Европе или Титану", — говорит Клементс.

Ученый указывает на то, что будущий космический аппарат NASA под названием DAVINCI сможет рассказать намного больше о Венере, чем мы знаем сейчас. Этот аппарат должен отправиться в космос в 2029 году и с помощью своих приборов сможет изучить атмосферу Венеры лучше, чем любые другие миссии до этого. Это же касается и наблюдений с Земли.

Космический аппарат DAVINCI должен будет спустить максимально близко к поверхности планеты специальный зонд, который соберет массу новой информации. Хотя он недолго сможет работать из-за высочайшего давления и сильной жары, все же полученные данные могут предоставить ключ к многим загадкам Венеры.

"Я считаю, что DAVINCI сможет нам дать намного лучшее представление о планете, чем мы имеем сейчас. И возможно, он найдет в атмосфере фосфин или другие признаки потенциальной жизни", — говорит Клементс.

По словам ученого, история с фосфином на Венере не закончена. Возможно он связан с внеземной жизнью, а может быть с другими сложными процессами, которые нам пока неизвестны.

Фокус уже писал о том, что некоторые ученые считают, что если жизнь на Венере существовала в прошлом, то ее можно обнаружить с помощью окаменелых останков микроорганизмов.