Життя на Венері. В атмосфері планети відбувається щось дивне, тому потрібно продовжувати пошуки

Фізик закликає продовжувати пошуки життя на не найгостиннішій планеті Сонячної системи, і на це є свої причини.

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Фізик Девід Клементс із Імперського коледжу Лондона закликає продовжувати шукати ознаки життя на Венері. Він вважає, що в атмосфері планети відбувається щось дивне, пише Universe Today.

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Учений Девід Клементс із Імперського коледжу Лондона нещодавно опублікував нову статтю, де він використовує дані минулих місій і недавні відкриття, щоб довести важливість продовження пошуків ознак життя на Венері.

Ще у 2020 році вчені оголосили, що виявили на Венері фосфін, особливу хімічну сполуку, яка може служити ознакою існування життя на не найгостиннішій планеті Сонячної системи, як уже писав Фокус. Минулого року, як уже писав Фокус, учені провели нове дослідження, яке показало, що насправді фосфіну на Венері немає.

Незважаючи на це, Девід Клементс вважає, що в атмосфері Венери відбувається щось дивне, і потрібно продовжувати пошуки життя на планеті.

"В атмосфері Венери присутнє ще дуже багато аномалій, і їхнє походження поки невідоме. Потрібно провести ще ретельніші дослідження, щоб зрозуміти, чому роботи різних учених дають суперечливі результати", — говорить Клементс.

[ + – ] Девід Клементс вважає, що в атмосфері Венери відбувається щось дивне, і потрібно продовжувати пошуки життя на планеті Фото: wikipedia

У своїй статті фізик розмірковує про те, що таке життя і як його можна виявити на Венері, хоча ця планета все ще вважається малоймовірним кандидатом у населені планети. На сьогодні NASA вважає пріоритетними об'єктами для пошуків позаземного життя супутник Сатурна Енцелад, Марс, супутник Юпітера Європу та супутник Сатурна Титан. Але наскільки пріоритетним є пошук життя в атмосфері Венери?

"Потрібно провести ще багато досліджень, щоб додати Венеру до списку потенційно заселених світів. Але в будь-якому випадку друга планета від Сонця набагато зручніша для вивчення, адже вона ближче до нас, і місії, відправлені сюди, долетять швидше та коштуватимуть дешевше. Якщо порівнювати з польотами до Європи чи Титана", — каже Клементс.

Учений вказує на те, що майбутній космічний апарат NASA під назвою DAVINCI зможе розповісти набагато більше про Венеру, аніж ми знаємо зараз. Цей апарат має відправитися в космос у 2029 році та за допомогою своїх приладів зможе вивчити атмосферу Венери краще, ніж будь-які інші місії до цього. Це саме стосується й спостережень із Землі.

Космічний апарат DAVINCI має спустити максимально близько до поверхні планети спеціальний зонд, який збере масу нової інформації. Хоча він недовго зможе працювати через високий тиск і сильну спеку, все ж таки отримані дані можуть надати ключ до багатьох загадок Венери.

"Я вважаю, що DAVINCI зможе нам дати набагато краще уявлення про планету, ніж ми маємо зараз. І, можливо, він знайде в атмосфері фосфін або інші ознаки потенційного життя", — говорить Клементс.

За словами вченого, історію з фосфіном на Венері не закінчено. Можливо, він пов'язаний із позаземним життям, а може бути, з іншими складними процесами, які нам поки що невідомі.

Фокус уже писав про те, що деякі вчені вважають, що якщо життя на Венері існувало в минулому, то його можна виявити за допомогою скам'янілих решток мікроорганізмів.