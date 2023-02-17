Особливі місця у космосі. Вчені пояснюють, де людям шукати новий будинок і братів по розуму

У цій ділянці космосу можна знайти планету, яка може бути схожою на Землю.

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Зона проживання зірок, тобто ділянка космосу, де потенційно може з'явитися життя на планеті, є регіоном навколо зірки. Планети, які тут знаходяться, можуть мати рідку воду, яка є головним фактором для виникнення і підтримання життя. Які ще особливості мають ці зони проживання зірок? Про це пише Space.

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Зона проживання зірки

Зона проживання або заселена зона отримала свою назву через те, що в цій ділянці космосу планети обертаються навколо зірки на, так би мовити, правильній відстані від неї. Це означає, що випромінювання зірки дозволяє підтримувати на планеті достатню температуру для того, щоб вода знаходилася в рідкому стані. Тобто на цих планетах не надто холодно й не надто спекотно.

Якщо ж планета знаходиться далі за зону проживання, то вода на ній буде у вигляді льоду, а якщо планета знаходиться набагато ближче до своєї зірки, то це означає, що вода в ній просто випарується через сильне випромінювання.

З іншого боку, навіть якщо планета знаходиться в зоні проживання зірки, це не обов'язково означає, що там є вода, а тим паче життя. Яскравим прикладом тут є Венера, яка знаходиться не надто близько і не надто далеко від Сонця, тобто технічно вона обертається в зоні проживання, але багата на вуглекислий газ атмосфера планети забезпечує найвищу температуру поверхні серед усіх планет Сонячної системи. Багато вчених вважають, що шукати життя на Венері марно, хоча є й ті дослідники, які припускають, що воно там може все ж таки існувати, як уже писав Фокус.

[ + – ] Зона проживання або заселена зона отримала свою назву через те, що в цій ділянці космосу планети обертаються навколо зірки на, так би мовити, правильній відстані від неї. Це означає, що випромінювання зірки дозволяє підтримувати на планеті достатню температуру для того, щоб вода знаходилася в рідкому стані. Тобто на цих планетах не надто холодно й не надто спекотно Фото: phys.org

Різні зірки, різні зони проживання

За словами вчених, у кожної зірки зона проживання відрізняється. Наприклад, у таких, як Сонце, зірок, котрі називаються жовтими карликами, ця зона ширша, тоді як у більш маленьких червоних карликів вона має менші розміри.

Вважається, що жовті карлики живуть набагато менше, ніж, наприклад, зірок спектрального класу K, до яких належать помаранчеві карлики, можуть існувати десятки мільярдів років. Учені вважають, що в зонах цих зірок слід шукати ознаки позаземного життя або навіть цілих інопланетних цивілізацій.

Але найпоширенішим типом зірок у космосі є червоні карлики, хоча вони можуть відрізнятися між собою за своїми характеристиками. Навколо цих зірок також обертаються планети, але одні зірки досить стабільні, тоді як інші можуть постійно виробляти спалахи і відправляти до своїх планет потоки смертоносного випромінювання.

За словами вчених, навіть якщо у двох зірок є схожа зона проживання, то в однієї з них все ж таки буде більше перспектив для появи потенційного позаземного життя на одній з планет. З іншого боку, за словами вчених, у зоні проживання можуть перебувати планети, на яких малоймовірна поява і розвиток життя, наприклад, газові гіганти. Тому вчені шукають не просто планети в зоні проживання зірок, а планети, які є схожими на Землю за розмірами та хімічним складом.

[ + – ] За словами вчених, навіть якщо у двох зірок є схожа зона проживання, то в однієї з них все ж таки буде більше перспектив для появи потенційного позаземного життя на одній з планет Фото: SciTechDaily

Планети в зоні проживання Сонця

Що стосується Сонячної системи, то в зоні проживання Сонця знаходяться відразу три планети — крім Землі, ще Венера і Марс.

[ + – ] Що стосується Сонячної системи, то в зоні проживання Сонця знаходяться відразу три планети — крім Землі, ще Венера і Марс Фото: CORDIS

Як уже було сказано вище, на Венері навіть спекотніше, ніж на Меркурію, що обертається набагато ближче до Сонця. Хоча на цій планеті, враховуючи її відстань від зірки, могла б бути рідка вода.

Наша планета розташована рівно посередині в зоні проживання Сонця. Враховуючи те, що Земля є еталоном для пошуку планет із життям, деякі вчені вважають, що вона може бути не ідеальним місцем. І десь у космосі існують планети, які мають набагато сприятливіші умови для зародження та розвитку життя.

Якщо говорити про Марс, то ця планета знаходиться на краю зони проживання Сонця і зараз це холодна млява планета. Хоча вже є численні свідчення того, що в минулому, тут існувала вода в рідкому вигляді на поверхні й Червону планету покривали моря, озера та річки. Це означає, що на Марсі могло бути життя. Його пошуками таки зайнятий марсохід Perseverance, адже мікробне життя може все ще ховатися неглибоко під поверхнею.

Як уже писав Фокус, нещодавно NASA показало нові знімки з Марса, зроблені цим апаратом, на яких можна побачити результати його роботи зі складування титанових трубок зі зразками місцевих гірських порід.

Учені вважають, що в середньому кожна зірка в нашій галактиці має як мінімум одну планету, тобто таких планет можуть бути мільярди, але поки що вченим вдалося виявити лише 5 300 екзопланет. І деякі з них перебувають у зоні проживання.

Як уже писав Фокус, швейцарські вчені дійшли висновку, що наша Сонячна система є унікальним явищем у галактиці.