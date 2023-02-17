Відсутня ланка. У Чумацькому Шляху виявили незвичайний об'єкт у 100 тисяч разів важчий за Сонце

Одна з молекулярних хмар, яка має вигляд коми або пуголовка, обертається навколо невидимого об'єкта, який, швидше за все, є ланкою в еволюції чорних дірок, якої бракувало.

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Група японських астрономів представила нове дослідження, де вони стверджують, що недалеко від центру Чумацького Шляху їм вдалося виявити ознаки існування незвичайної чорної діри, що є ланкою в еволюції цих об'єктів, якої бракувало пише ScienceAlert.

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За словами Міюкі Канеко з Університету Кей'о, що в Японії, в результаті спостережень група астрономів під його керівництвом виявила компактну молекулярну хмару, яка обертається навколо невидимого поки що об'єкта. Але все вказує на те, що цим об'єктом є чорна діра проміжної маси. Ці чорні діри вважаються тієї ланкою між чорними дірами зоряної маси та надмасивними чорними дірами, якої бракували.

[ + – ] За словами Міюкі Канеко з Університету Кей'о, що в Японії, в результаті спостережень група астрономів під його керівництвом виявила компактну молекулярну хмару, яка обертається навколо невидимого поки що об'єкта. Але все вказує на те, що цим об'єктом є чорна діра проміжної маси. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Цей тип чорних дір зустрічається дуже рідко, і на сьогодні поки що відомо лише чотири кандидати на це звання. Якщо результати дослідження підтвердяться, то поки що це буде п'ятий кандидат на звання чорної діри з проміжною масою. Ці невловимі чорні діри можуть допомогти вченим зрозуміти, як формуються надмасивні чорні діри в центрах галактик, а потім виростають до своїх величезних розмірів.

Наразі вченим відомо, що існують чорні діри зоряної маси, які з'являються внаслідок смерті величезних зірок, і їхня маса більша за сонячну в 100 разів. Також існують надмасивні чорні діри, які розташовані в центрах галактик, і їхня маса більша за сонячну в мільйони й навіть мільярди разів. Але як саме формуються останні, досі достеменно невідомо. Тому вчені вважають, що чорні діри проміжної маси можуть допомогти вирішити цю загадку.

[ + – ] Наразі вченим відомо, що існують чорні діри зоряної маси, які з'являються внаслідок смерті величезних зірок, і їхня маса більша за сонячну в 100 разів. Також існують надмасивні чорні діри, які розташовані в центрах галактик, і їхня маса більша за сонячну в мільйони й навіть мільярди разів. Фото: Live Science

Учені вважають, що ці об'єкти є проміжною стадією росту між двома вищезгаданими класами чорних дір. Але проблема в тому, що такі чорні діри розташовані ізольовано в космосі, і їх практично неможливо виявити, адже вони не випромінюють жодного світла. Але можна побачити, якщо спостерігати за впливом їхньої гравітації на навколишнє середовище.

"Спостереження за центром Чумацького Шляху дозволили нам виявити дуже своєрідну молекулярну хмару, яка розташована за 27 тисяч світлових років від центру галактики. Вона схожа на кому або пуголовка. Тому ми й дали їй назву Пуголовок. Ми вважаємо, що вона крутиться навколо невидимої безпосередньо чорної діри проміжної маси", — каже Канеко.

Учені дійшли висновку, що незвичайну форму ця хмара з газу набула внаслідок гравітаційного впливу чорної діри, що розташована поряд. Моделювання показало, що маса цієї чорної діри проміжної маси приблизно в 100 000 разів більша, ніж маса Сонця. Але звідки там узялася ця чорна діра та як вона з'явилася, поки вчені не знають.

[ + – ] Учені дійшли висновку, що незвичайну форму ця хмара з газу набула внаслідок гравітаційного впливу чорної діри, що розташована поряд. Моделювання показало, що маса цієї чорної діри проміжної маси приблизно в 100 000 разів більша, ніж маса Сонця. Але звідки там узялася ця чорна діра та як вона з'явилася, поки вчені не знають. Фото: Каждую ночь наш мозг просыпается сотню раз

Але найголовніше — вченим ще потрібно підтвердити свої спостереження, щоб переконатися в тому, що вони виявили потенційного кандидата на ланку еволюції чорних дір, якої бракувало. Нові спостереження допоможуть відповісти на це питання, адже, можливо, на місці потенційної чорної діри розташований зовсім інший невидимий поки що об'єкт.

Фокус уже писав про те, що з'явилася нова теорія, згідно з якою, позаземні цивілізації можуть створювати чорні діри та використовувати їх як квантові комп'ютери.

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