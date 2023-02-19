"Очень хотел жить": на ферме в Германии родился ягненок с шестью ногами (фото)

Фермер Бренд Тинтер рассказал, что ягненка попытаются излечить: одну из его ног перевязали бинтом, чтобы он мог встать. Он считает, что через несколько недель скотина сможет выйти на пастбище вместе с остальным стадом.

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В Германии из-за редкой мутации родился шестиногий ягненок. Однако животное получило второй шанс на жизнь, потому что фермер Бренд Тинтер хочет излечить его. Об этом сообщает издание Express.

По его словам, ягненок родился "здоровым и живым", но из-за двух лишних ног ему было трудно вставать и есть. Однако мужчина рассказал, что животное "очень хотело жить", поэтому он решил оставить его.

Чтобы помочь ягненку встать, Тинтер перевязал одну из его ног бинтом. Он считает, что через несколько недель скотина сможет выйти на пастбище вместе с остальным стадом.

"Он действительно хотел жить с самого начала, и поэтому мы даем ему шанс вырасти. Даже если у него есть еще несколько ног", — сказал фермер.

Совладелица фермы Уайтхаус Хизер Хогарти рассказала, что это уже второй случай за 25 лет, когда она наблюдает такое явление. Похожий случай произошел в марте 2022-го, когда на ферме в Англии родился ягненок с одной лишней ногой. Шанс считается один на миллион.

"У нас много животных, рожденных с ограниченными возможностями, но вы не видите их так часто, как, к сожалению, их усыпляют", — рассказала женщина.

Она добавила, что за здоровьем молодого ягненка внимательно следят, ему может понадобиться ветеринарное вмешательство. По ее словам, персонал фермы надеялся спасти ягненка от операции по удалению лишней конечности, если это вообще возможно. Однако Хизер Хогарти не исключила, что животному придется ампутировать ногу.

"Мы думаем, что пока он будет жить нормальной жизнью, мы просто сохраним его", — сказала Хогарти.

Напомним, 15 февраля в США поймали "золотую" рыбу с редкой мутацией. Оказалось, что это пресноводный окунь странного цвета.

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