"Дуже хотіло жити": на фермі в Німеччині народилося ягня з шістьма ногами (фото)

Фермер Бренд Тінтер розповів, що ягня спробують вилікувати: одну з його ніг перев'язали бинтом, щоб він міг стати. Він вважає, що через кілька тижнів худоба зможе вийти на пасовище разом із рештою стада.

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У Німеччині через рідкісну мутацію народилося шестиногі ягня. Однак тварина отримала другий шанс на життя, тому що фермер Бренд Тінтер хоче вилікувати його. Про це повідомляє видання Express.

За його словами, ягня народилося "здоровим і живим", але через дві зайві ноги йому було важко вставати і їсти. Проте чоловік розповів, що тварина "дуже хотіла жити", тому він вирішив залишити її.

Щоб допомогти ягню встати, Тінтер перев'язав одну з його ніг бинтом. Він вважає, що через кілька тижнів худоба зможе вийти на пасовище разом із рештою стада.

"Він справді хотів жити з самого початку, і тому ми даємо йому шанс вирости. Навіть якщо він має ще кілька ніг", — сказав фермер.

Співвласниця ферми Вайтхаус Гізер Гогарті розповіла, що це вже другий випадок за 25 років, коли вона спостерігає таке явище. Схожий випадок стався в березні 2022-го, коли на фермі в Англії народилося ягня з однією зайвою ногою. Шанс вважається один на мільйон."У нас багато тварин, народжених з обмеженими можливостями, але ви не бачите їх так часто, як, на жаль, їх присипляють", — розповіла жінка.

Вона додала, що за здоров'ям молодого ягняти уважно стежать, йому може знадобитися ветеринарне втручання. За її словами, персонал ферми сподівався врятувати ягня від операції з видалення зайвої кінцівки, якщо це взагалі можливо. Однак ГізерГогарті не виключила, що тварині доведеться ампутувати ногу.

"Ми думаємо, що поки він житиме нормальним життям, ми просто збережемо його", — сказала Гогарті.

Нагадаємо, 15 лютого в США спіймали "золоту" рибу з рідкісною мутацією. Виявилося, що це прісноводний окунь дивного кольору.

1 лютого повідомлялося, що жителі австралійського Перту побоюються таємничого морського чудовиська після виловленої з річки Суон понівеченої туші ската. Рибак виявив понівечену тварину без кількох частин тіла. Він зазначив, що це найжахливіше, що він колись ловив.