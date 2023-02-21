Возможны еще сюрпризы: предупреждает сотрудник ВОЗ об угрозах пандемии впереди

Истощенные медицинские работники, вялая реакция властей на Covid-19 и опасности теорий заговора – лишь часть неутешительных новостей.

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Маски сейчас редкость на улицах и в поездах. Мы не оставляем пустых мест между нами в кинотеатрах и не ограничиваем количество посетителей в наших магазинах. Кажется, что все кончено, но профессор сэр Джереми Фаррар, когда-то ключевой член правительственного научно-консультативного органа и чрезвычайно влиятельная фигура в глобальном здравоохранении, говорит, что пандемия Covid все еще может преподнести неприятные сюрпризы.

Фаррар не предсказывает гибель всех и всего, пишет The Guardian. Но с того места, где он сидит, с большим опытом эпидемий от гриппа до Сарса и Эболы, ему отчетливо видно, что мы все еще находимся в рискованном и неопределенном месте. Мы должны быть готовы к тому, что та или иная ошибка, либо пренебрежительное отношения к безопасности могут сделать с нами.

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"Я был бы менее оптимистичен в том, что пандемия закончилась. Я думаю, что наиболее вероятным сценарием является то, что мы находимся в совершенно иных условиях с момента ее начала, и это прекрасно. У мира сейчас есть иммунитет, в значительной степени. Но в этой пандемии все еще могут быть сюрпризы", — говорит он.

Фаррар объясняет, что политика Китая по борьбе с Covid больше всего беспокоила его в прошлом году. Она никогда не была устойчивой. Китай, по его мнению, вновь переживет серию волн заражения после снятия ограничений.

"Сейчас они переживают ужасную волну. Я не думаю, что существует полная прозрачность в отношении последствий этого".

Между тем на улицах Великобритании и любой другой страны передача Covid чрезвычайно высока. Так, управление национальной статистики сообщает, что один из 55 человек в Англии болен вирусом.

Нам нужны новые вакцины, которые действительно останавливают инфекцию, говорит Фаррар.

"Мы в достаточно нехорошем положении, чтобы быть уверенными, что вирус не вернется с новой силой, пока мы не получим вакцины, блокирующие передачу. И я не знаю, возможны ли они, но я думаю, что первые образцы должны появиться к концу этого десятилетия или скорее. Я думаю, что, если мы позволим такому количеству вируса продолжать циркулировать, мы постоянно рискуем появлением нового мутировавшего варианта. Также, стоит помнить, что эта пандемия Covid не остановит появление любого другого вируса".

Это может быть грипп. Тот факт, что в прошлом у нас были опасения, которые оказались ложными тревогами, не означает, что гриппа не следует бояться, заявляет Фаррар.

[ + – ] "Нынешняя пандемия птичьего гриппа H5N1 вызывает серьезные опасения, — говорит Фаррар. Фото: Shutterstock

H5N1 циркулирует среди диких птиц в Великобритании с 2021 года и заражает домашнюю птицу, которую в результате приходится держать в помещении. Вирус попал к диким животным, таким как лисы и выдры, и несколько рабочих птицефабрик в Европе дали положительный результат, хотя и без симптомов.

"Нынешняя пандемия птичьего гриппа H5N1 вызывает серьезные опасения, — говорит Фаррар. — Если вы хотите быть действительно разумными и спокойными по этому поводу, то вы не говорите, что завтра мир внезапно столкнется с пандемией H5N1, и она будет разрушительной. Я думаю мы не собираемся сталкиваться с таким сценарием, но если мы позволим птичьему вирусу, к которому ни у кого из нас нет иммунитета, продолжать циркулировать среди птиц, а затем все чаще, будь то норки или тюлени, переходить в сектор млекопитающих и, следовательно, начать адаптироваться, там есть риск. Вы не можете дать количественную оценку и предсказать что-либо. Но у нас нет вакцины H5N1, готовой к завтрашнему дню, это факт".

Фаррара беспокоит то, что весь мир должен быть готов ко всему, что микробный мир собирается бросить на него. Время подумать о том, как подготовиться к пандемии Covid не пришло внезапно 31 декабря 2019 года, после 20 лет недостаточных инвестиций в общественное здравоохранение. Все это должно происходить заранее, с расчетом на долгосрочное будущее.

Учитывая то, через что мы прошли с тех пор, у нас должно быть все необходимое для борьбы с потенциальными угрозами, заявляет Фаррар. И не стоит забывать про прорывы. Так были поддержаны испытания первой вакцины против лихорадки Эбола во время эпидемии 2014 года в Западной Африке.

Сейчас принято, что исследования можно и нужно проводить в условиях пандемии. Испытание Recovery, базирующееся в Оксфорде, было организовано во время закрытия Великобритании в марте 2020 года и быстро нашло лечение от Covid.

[ + – ] "Но наши медики не готовы. Они истощены и чувствуют себя недооцененными. Забастовки в Великобритании — жалкая часть этой истории" — говорит Фаррар. Фото: Shutterstock

"Но наши медики не готовы. Они истощены и чувствуют себя недооцененными. Забастовки в Великобритании — жалкая часть этой истории" — говорит Фаррар. — Это глобальная проблема, которая, на мой взгляд, очень важна. Это, безусловно, правда. Устойчивость медицинских работников, в широком смысле от водителей скорой помощи до медсестер и врачей, до работников социальной защиты и т. д. Они разрушены. Они совершенно разбиты".

Все дело в людях, говорит он. Предположим, что в ближайшие 5–10 лет произойдет то, что он называет "еще одним событием". "Если вы доводите людей до предела их устойчивости, их не будет рядом, когда они вам понадобятся", — говорит он.

Фаррар призвал заняться моральным духом, кадровым обеспечением, обучением всех, от врачей общественного здравоохранения до медицинских работников, медсестер, физиотерапевтов и всех, кто находится между ними, потому что в любой системе в мире очень мало резервных мощностей.

"Это особенно верно для Великобритании. Как вы можете видеть по последним событиям, боевой дух и стойкость очень слабы. Мы не можем полагаться на кражу тех, кто прошел обучение на Филиппинах, в Гане или Индии, кто нужен в своих странах", — добавляет он.

Фаррар думал об уходе в отставку из-за провала карантина в сентябре 2020 года и рассказал о моральной дилемме: "Означает ли оставаться в роли консультанта соучастие в результатах плохих решений? Честно говоря, я до сих пор не знаю ответа".

Он писал о "бойне" в январе и феврале 2021 года. "Многие из этих смертей можно было предотвратить", — заявил он. Как и другие ведущие ученые, например, Энтони Фаучи в США, после своих заявлений он стал мишенью в социальных сетях. Ему и его детям угрожали смертью. "Это пугает. Вы пытаетесь не быть испуганным, но, когда это начинает вовлекать не только вас, но и членов вашей семьи, и приходиться организовывать некоторую степень защиты, это ужасно".

Позиция Фаррара заключается в том, что, хотя вирус, вероятно, произошел от животных, важно оставаться непредубежденным и собирать доказательства. "Прежде всего нам нужна прозрачность", — говорит он. Он добавляет, что ученые обязаны высказаться, иначе они оставят вакуум для других.

"Это было бы очень опасное место. Теории заговора могут усилиться, получить больше эфирного времени. Они всегда существовали и будут существовать, это не тотальное явление 21 века. И в основном, я думаю, человечество работает с этим и улучшает данную ситуацию, но это происходит не случайно".

Фаррар с оптимизмом смотрит на то, чего можно достичь с помощью науки, даже во времена войн, всеобщего недоверия и экономического кризиса. Мировые лидеры могут быть не в состоянии договориться о способах снижения инфляции, "но есть некоторые вещи, в которых вы можете договориться. И вы можете согласиться, сидите ли вы в Пекине, Вашингтоне, Женеве, Дели, Праге или Рио-де-Жанейро, что, например, климат влияет на всех вас".

Наука должна сыграть свою роль в борьбе с климатическим кризисом, лекарственной устойчивостью, пандемиями, психическим здоровьем и более равноправным производством и распространением лекарств и вакцин.

Он надеется, что не является наивным или слишком идеалистичным, "но я надеюсь, что мир может сказать: "Послушайте, я не обязательно могу согласиться с этой торговой сделкой, или с тем, где летают ваши воздушные шары, или с Южно-Китайским морем. Это глубоко исторические и деликатные вопросы. Но, может быть, мы сможем договориться в этих других вопросах. И почему бы нам не начать работать над ними?"".

Также, ученый призвал бороться с дезинформацией и повышать уровень грамотности людей во всем мире. "Если мы вернемся к отсутствию доказательств, отсутствию информации — если мы вернемся к эпохе, когда мы просто разрабатываем политику без каких-либо доказательств, мир окажется в худшем положении. И мы уходим от эпохи своего рода просвещения 20-го, 21-го века к чему-то более темному. Мы не можем этого допустить", — заявил он.

Ранее Фокус писал о том, что злоупотребление алкоголем может увеличить риск заражения Covid. Исследование основано на предыдущих выводах о том, что хроническое употребление алкоголя может нарушить иммунную систему организма и увеличить риск острого респираторного дистресс-синдрома после заражения Covid-19.