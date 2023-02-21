Можливі ще сюрпризи: попереджає співробітник ВООЗ про загрози пандемії попереду

Виснажені медичні працівники, млява реакція влади на Covid-19 та небезпека теорій змови – лише частина невтішних новин.

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Маски зараз рідкість на вулицях та в поїздах. Ми не залишаємо порожніх місць між нами у кінотеатрах та не обмежуємо кількість відвідувачів у наших магазинах. Здається, що все закінчено, але професор Джеремі Фаррар, в минулому ключовий член урядового науково-консультативного органу та надзвичайно впливова постать у глобальній системі охорони здоров'я, каже, що пандемія Covid все ще може зробити неприємні сюрпризи.

Фаррар не передбачає гибель всіх і всього, пише The Guardian. Але з того місця, де він сидить, з великим досвідом епідемій від грипу до Сарса та Еболи, йому виразно видно, що ми все ще знаходимося у ризикованому та невизначеному місці. Ми повинні бути готові до того, що та чи інша помилка, або зневажливе ставлення до безпеки, можуть зробити з нами.

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"Я був би менш оптимістичним у тому, що пандемія закінчилася. Я думаю, що найімовірнішим сценарієм є те, що ми знаходимося в зовсім інших умовах з моменту її початку, і це чудово. У світі зараз є імунітет, значною мірою. Але у цій пандемії все ще можуть бути сюрпризи", — каже він.

Фаррар пояснює, що політика Китаю щодо боротьби з Covid найбільше турбувала його минулого року. Вона ніколи не була стійкою. Китай, на його думку, знову переживе серію хвиль зараження після зняття обмежень.

"Зараз вони переживають жахливу хвилю. Я не думаю, що існує повна ясність щодо наслідків цього".

Тим часом на вулицях Великобританії та будь-якої іншої країни передача Covid є надзвичайно високою. Так, управління національної статистики повідомляє, що одна з 55 осіб в Англії хвора на вірус.

Нам потрібні нові вакцини, які справді зупиняють інфекцію, каже Фаррар.

"Ми в досить поганому становищі, щоб бути впевненими, що вірус не повернеться з новою силою, поки ми не отримаємо вакцини, що блокують передачу. І я не знаю, чи можливі вони, але я думаю, що перші зразки повинні з'явитися до кінця цього десятиліття або швидше. Я думаю, що, якщо ми дозволимо такій кількості вірусу продовжувати циркулювати, ми постійно ризикуємо появою нового варіанта, що мутував. Також, варто пам'ятати, що ця пандемія Covid не зупинить появу будь-якого іншого вірусу".

Це може бути грип. Той факт, що в минулому ми мали побоювання, які виявилися помилковими тривогами, не означає, що грипу не слід боятися, заявляє Фаррар.

[ + – ] "Цьогорічна пандемія пташиного грипу H5N1 викликає серйозні побоювання, — каже Фаррар. Фото: Shutterstock

H5N1 циркулює серед диких птахів у Великій Британії з 2021 року і заражає свійську птицю, яку в результаті доводиться тримати в приміщенні. Вірус потрапив до диких тварин, таких як лисиці та видри, і кілька робочих птахофабрик у Європі дали позитивний результат, хоч і без симптомів.

"Цьогорічна пандемія пташиного грипу H5N1 викликає серйозні побоювання, — каже Фаррар. — Якщо ви хочете бути дійсно розумними та спокійними з цього приводу, то ви не скажете, що завтра світ раптово зіткнеться з пандемією H5N1, і вона буде руйнівною. Я думаю ми не збираємося стикатися з таким сценарієм, але якщо ми дозволимо пташиному вірусу, до якого ні в кого з нас немає імунітету, продовжувати циркулювати серед птахів, а потім все частіше, чи то норки чи тюлені, переходити в сектор ссавців і, отже, почати адаптуватися, там є ризик. Ви не можете дати кількісну оцінку і передбачити будь-що. Але ми не маємо вакцини H5N1, готової до завтрашнього дня, це факт".

Фаррара турбує те, що весь світ має бути готовим до всього, що мікробний світ збирається кинути на нього. Час подумати про те, як підготуватися до пандемії Covid не настав раптово 31 грудня 2019 року, після 20 років недостатніх інвестицій у громадську охорону здоров'я. Все це має відбуватися заздалегідь з розрахунком на довгострокове майбутнє.

З огляду на те, через що ми пройшли з того часу, у нас має бути все необхідне для боротьби з потенційними загрозами, заявляє Фаррар. І не варто забувати про прориви. Так було підтримано випробування першої вакцини проти лихоманки Ебола під час епідемії 2014 року у Західній Африці.

Наразі прийнято, що дослідження можна і потрібно проводити в умовах пандемії. Випробування Recovery, що базується в Оксфорді, було організовано під час закриття Великобританії в березні 2020 року і швидко виявило лікування від Covid.

[ + – ] "Але наші медики не готові. Вони виснажені і почуваються недооціненими. Страйки у Великій Британії — жалюгідна частина цієї історії" — говорить Фаррар. Фото: Shutterstock

"Але наші медики не готові. Вони виснажені і почуваються недооціненими. Страйки у Великій Британії — жалюгідна частина цієї історії" — говорить Фаррар. — Це глобальна проблема, яка, як на мене, дуже важлива. Це, безперечно, правда. Стійкість медичних працівників, у широкому сенсі від водіїв швидкої допомоги до медсестер та лікарів, до працівників соціального захисту тощо. Вони зруйновані. Вони зовсім розбиті.

Вся справа в людях, каже він. Припустимо, що найближчими 5–10 років станеться те, що він називає "ще однією подією". "Якщо ви доводите людей до межі їхньої стійкості, їх не буде поруч, коли вони вам знадобляться", — каже він.

Фаррар закликав зайнятися моральним духом, кадровим забезпеченням, навчанням усіх, від лікарів громадської охорони здоров'я до медичних працівників, медсестер, фізіотерапевтів та всіх, хто перебуває між ними, бо у будь-якій системі у світі дуже мало резервних потужностей.

"Це особливо вірно для Великобританії. Як ви можете бачити за останніми подіями, бойовий дух і стійкість дуже слабкі. Ми не можемо покладатися на крадіжку тих, хто пройшов навчання на Філіппінах, у Гані чи Індії, хто потрібний у своїх країнах", — додає. він.

Фаррар думав про відставку через провал карантину у вересні 2020 року і розповів про моральну дилему: "Чи означає залишатися в ролі консультанта співучасть у результатах поганих рішень? Чесно кажучи, я досі не знаю відповіді".

Він писав про "бійню" у січні та лютому 2021 року. "Багато з цих смертей можна було запобігти", — заявив він. Як і інші провідні вчені, наприклад, Ентоні Фаучі в США, після своїх заяв він став мішенню у соціальних мережах. Йому та його дітям загрожувала смерть. "Це лякає. Ви намагаєтеся не бути зляканим, але коли це починає залучати не тільки вас, а й членів вашої родини, і доводиться організовувати певний ступінь захисту, це жахливо".

Позиція Фаррара полягає в тому, що хоча вірус, ймовірно, походить від тварин, важливо залишатися неупередженим і збирати докази. "Передусім нам потрібна ясність", — говорить він. Він додає, що вчені повинні висловитися, інакше вони залишать вакуум для інших.

"Це було б дуже небезпечне місце. Теорії змови можуть посилитися, отримати більше ефірного часу. Вони завжди існували і існуватимуть, це не тотальне явище 21 століття. І в основному, я думаю, людство працює з цим і покращує цю ситуацію, але це відбувається невипадково".

Фарар з оптимізмом дивиться на те, чого можна досягти за допомогою науки, навіть за часів воєн, загальної недовіри та економічної кризи. Світові лідери можуть бути не в змозі домовитися про способи зниження інфляції, "але є деякі речі, про які ви можете домовитися. І ви можете погодитися, чи ви сидите в Пекіні, Вашингтоні, Женеві, Делі, Празі або Ріо-де-Жанейро, що, наприклад, клімат впливає на всіх вас".

Наука повинна зіграти свою роль у боротьбі з кліматичною кризою, лікарською стійкістю, пандеміями, психічним здоров'ям та більш рівноправним виробництвом та поширенням ліків та вакцин.

Він сподівається, що не є наївним чи надто ідеалістичним, але я сподіваюся, що світ може сказати: "Послухайте, я не обов'язково можу погодитися з цією торговельною угодою, або з тим, де літають ваші повітряні кулі, або з Південно-Китайським морем. Це глибоко історичні та делікатні питання. Але, можливо, ми зможемо домовитися у цих інших питаннях. І чому б нам не почати працювати над ними?"

Також учений закликав боротися з дезінформацією та підвищувати рівень грамотності людей у всьому світі. "Якщо ми повернемося до відсутності доказів, відсутності інформації — якщо ми повернемося до епохи, коли ми просто розробляємо політику без будь-яких доказів, світ опиниться в гіршому становищі. І ми уникаємо епохи свого роду освіти 20-го, 21-го століття до чогось темнішого. Ми не можемо цього допустити", — заявив він.

Раніше Фокус писав про те, що зловживання алкоголем може збільшити ризик зараження Covid. Дослідження ґрунтується на попередніх висновках про те, що хронічне вживання алкоголю може порушити імунну систему організму та збільшити ризик гострого респіраторного дистрес-синдрому після зараження Covid-19.