Новая глава в истории. Древнейшую почти полную Библию на иврите выставят на аукцион

Кодекс Сассуна может стать "самым ценным историческим документом, когда-либо проданным на аукционе".

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Кодекс Сассуна, самая древняя в мире почти полная Библия на иврите, уйдет с молотка на аукционе в конце этого года. Ее могут продать за сумму до 50 миллионов долларов. Если она достигнет этой цены, то станет "самым ценным историческим документом, когда-либо проданным на аукционе", пишет IFLScience.

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Считается, что Кодекс датируется концом 9-го или началом 10-го века н.э., возможно около 900 года н.э. Как для экземпляра такого возраста он содержит все 24 книги Библии на иврите, однако ему не хватает лишь нескольких "листов" текста.

Этот возраст означает, что он почти на столетие старше древнейшей полной Библии на иврите, Ленинградский кодекс.

В течение веков Кодекс Сассуна пережил немало земных похождений.

Рукописи свидетельствуют, что его продал человек, по имени Халаф бен Авраам, Исааку бен Иезекиилю аль-Аттару в начале 11 века нашей эры.

В 13 веке книгу передали синагоге города Макисин на территории современной Сирии. Однако вскоре город уничтожила, скорее всего, Монгольская империя в 13 веке или империя Тимуридов в 1400 году, а Кодекс отправили на хранение Салами бин Аби аль-Фахру. Его обещали вернуть в синагогу, когда ее отстроят, но этого так и не произошло.

[ + – ] Как на 1100 лет, книга выглядит великолепно Фото: Image courtesy of Sotheby's

Следующие шесть веков истории окутаны туманом, но в конце концов Кодекс засветился в 1929 году, когда его приобрел британский коллекционер Дэвид Соломон Сассун. Его частные коллекции еврейских артефактов — одни из самых известных в мире.

Сегодня книга хранится в коллекции Жаки Сафра, члена выдающейся бразильско-сирийско-ливанской еврейской банковской семьи. Следующей главой истории артефакта станет продажа на аукционе, организованном Нью-Йоркским аукционом Sotheby's, который состоится 16 мая.

По словам Ричарда Остина, главы глобального отдела книг и манускриптов Sotheby's, "Кодекс Сассуна уже давно занимает уважаемое и легендарное место в пантеоне сохранившихся исторических документов и, бесспорно, является одним из важнейших и уникальных текстов в истории человечества. Такое высокое место, которое он занимает на аукционе, не может не радовать".

Описывая его как "одно из величайших сокровищ мира", Sotheby's оценивает, что он может быть продан по цене от 30 до 50 миллионов долларов.

Если цена будет выше, то книга станет самым дорогим историческим документом, когда-либо продававшимся, побив рекорд первого экземпляра Конституции США, проданного на аукционе Sotheby's в ноябре 2021 года за 43 миллиона долларов.

В ней раскрывается невероятное перевоплощение в истории еврейской Библии, самая полная история еврейской Библии, которую раньше не преподавали в книжной форме. Кроме того, это трансформационное свидетельство того, как еврейская Библия влияла на основы цивилизации – искусство, культуру, право, политику — на протяжении веков.

Ранее Фокус писал, что похищенную нацистами картину Кандинского продадут за 45 миллионов долларов.