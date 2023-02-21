Нова глава в історії. Найдавнішу майже повну Біблія на івриті виставлять на аукціон

Кодекс Сассуна може стати "найціннішим історичним документом, коли-небудь проданим на аукціоні".

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Кодекс Сассуна, найдавніша у світі майже повна Біблія на івриті, піде з молотка на аукціоні наприкінці цього року. Її можуть продати за суму до 50 мільйонів доларів. Якщо вона досягне цієї ціни, то стане "найціннішим історичним документом, коли-небудь проданим на аукціоні", пише IFLScience.

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Вважається, що Кодекс датується кінцем 9-го або початком 10-го століття н.е., можливо, близько 900 року н.е. Як для примірника такого віку, він містить усі 24 книги Біблії на івриті, однак йому бракує лише кількох "аркушів" тексту.

Цей вік означає, що він майже на століття старший за найдавнішу повну Біблію на івриті, Ленінградський кодекс.

Протягом століть Кодекс Сассуна пережив чимало земних пригод.

Рукописи свідчать, що його продала людина, на ім'я Халаф бен Авраам, Ісааку бен Єзекіїлю аль-Аттару на початку 11 століття нашої ери.

У 13 столітті книгу передали до синагоги міста Макісін на території сучасної Сирії. Однак незабаром місто знищила, найімовірніше, Монгольська імперієя у 13 столітті або імперія Тимуридів у 1400 році, а Кодекс відправили на зберігання Саламі бін Абі аль-Фахру. Його обіцяли повернути до синагоги, коли її відбудують, але цього так і не сталося.

[ + – ] Як на 1100 років, книга має чудовий вигляд Фото: Image courtesy of Sotheby's

Наступні шість століть історії оповиті туманом, але зрештою Кодекс засвітився у 1929 році, коли його придбав британський колекціонер Девід Соломон Сассун. Його приватні колекції єврейських артефактів — одні з найвідоміших у світі.

Сьогодні книга зберігається в колекції Жакі Сафра, члена видатної бразильсько-сирійсько-ліванської єврейської банківської родини. Наступною главою історії артефакту стане продаж на аукціоні, організованому нью-йоркським аукціоном Sotheby's, який відбудеться 16 травня.

За словами Річарда Остіна, голови глобального відділу книг і манускриптів Sotheby's, "Кодекс Сассуна вже давно займає шановане і легендарне місце в пантеоні збережених історичних документів і, безперечно, є одним з найважливіших і найунікальніших текстів в історії людства. Таке високе місце, яке він посідає на аукціоні, не може не радувати".

Описуючи його як "один з найбільших скарбів світу", Sotheby's оцінює, що він може бути проданий за ціною від 30 до 50 мільйонів доларів.

Якщо ціна буде вищою, то книга стане найдорожчим історичним документом, який коли-небудь продавався, побивши рекорд першого примірника Конституції США, проданого на аукціоні Sotheby's у листопаді 2021 року за 43 мільйони доларів.

У ній розкривається неймовірне перевтілення в історії єврейської Біблії, сама ж повна історія єврейської Біблії, яку раніше не викладали в книжковій формі. Окрім того, це трансформаційне свідчення того, як єврейська Біблія впливала на основи цивілізації — мистецтво, культуру, право, політику — протягом століть.

Раніше Фокус писав, що викрадену нацистами картину Кандинського продадуть за 45 мільйонів доларів.