Плагиат от бога. Видение апокалипсиса в библейской Книге Откровение вдохновлено языческими проклятиями

Исследователь обнаружил, что в библейском писании намерено использованы язык и словесные элементы из римских табличек с проклятиями.

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Загадочный язык Книги Откровение в христианской Библии известен своими экзотическими образами, включая красного зверя с семью головами и символическую женскую фигуру, уподобленную злу Вавилона и теперь исследователи полагают, что текст этого писания намерено подобен языку древних "римских табличек с проклятиями", пишет Live Science.

К такому выводу пришел научный сотрудник отдела библейских исследований Университета Иоганна Гутенберга в Майнце, Германия, Михаэль Хельшер. По его словам, в своем новом исследовании ему удалось собрать доказательства того, что скрижали с проклятиями способны "объяснить поразительные особенности текста Откровения лучше, чем любые другие претексты".

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Книга Откровение представляет собой раздел Христианской Библии, который, по мнению ученых, был написан в конце первого века нашей эры и по сути пытался отличить зарождавшуюся религию от язычества Римской империи того времени. Исследователь полагает, что именно поэтому авторы использовали знакомую форму, формулируя свое послания — вероятно, именно она могла бы усилить зловещий текст.

По словам Хельшера, в своей работе он сосредоточился над изучением сходства между Книгой Откровение и римскими табличками с проклятиями. В ходе изучения, он обнаружил, что ключевыми примерами из библейского писания является тот факт, что бог говорит о "связывании" и "освобождении" сатаны. Такая же терминология используется в древнеримских табличках с проклятиями, также известных как "defixiones" (от латинского "привязки"), поэтому они часто "связывают" или заставляют свою жертвы выполнять определенное действие.

Еще одним пример, по словам Хельшера, является то, что Книга Откровение описывает врагов всеобъемлющими формулами, также как это делают таблички с проклятиями: "независимо от того, является ли человек мужчиной или женщиной, свободным или рабом…". Ученый отмечает, что такие формулировки встречаются в обоих письменах. Например, 13-я глава Откровения пророчествует, что "начертание зверя" будет наложено "на всех, и малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов…"

Впрочем другие ученые не разделяют точку рения Хельшера, называя найденными им доказательства и связи "незначительными".

Книга Откровение

Книга Откровение, Откровение, Апокалипсис Иоанна или Откровение Иоанна интерпретируется большинством ученых кок попытка пророчества конца света и второго пришествия Христа. Согласно данному библейскому писанию неверующие будут брошены в ад, а христиане вознесутся на небеса во время второго пришествия.

Известно, что некто Иоанн написал одно из четырех Евангелий, а потому исследователи полагают, что он же написал и Откровение Иоанну. Однако по мнению ученого Барта Эрмана, автором Откровения может быть человек по имени Иоанн Патмосский, который написал его примерно в 96 году нашей эры, когда увидел и услышал о разрушении римлянами Иерусалима в 70 году нашей эры.

По сути, Книга Откровение описывает конец света, Апокалипсис, при этом использует образы, которые были знакомы ранним христианам. Она также вводит "число зверя", что, вероятно, является отсылкой к римскому императору Нерону, чье имя также можно перевести в еврейской нумерологии как "666". Нерон также был печально известен своими жестокими преследованиями христиан.

По словам Хельшера, об римским табличках с проклятиями напоминает не только слог, но и описанные события — например, когда ангел бросает большой камень, чтобы разрушить Вавилон, что является одним из типов ритуала проклятия.

[ + – ] Проклятие на этой свинцовой табличке написано на греческом языке против кого-то по имени Карделос Фото: Public Domain

Таблички проклятиями

Римские таблички с проклятиями были широко распространены во всем римском мире, хотя и считались формой черной магии и даже более того, были запрещены законом. Фактически они представляли собой проклятие, начерченное на тонком листе свинца, которое помещали в место, где его могли бы созерцать лишь боги — например, в трещине в стене в языческом храме. Отметим, что более 100 подобных табличек были найдены учеными в храме в английском городе Бат, который в римский период являлся центром врачевания.

Впрочем, несмотря на все описанные сходства ученые до сих пор считают их недостаточными. Так, по словам археолога их Королевского колледжа Лондона Кена Дарка, не участвовавшего в исследовании, предполагаемая связь между римскими табличками проклятиями и Откровением в лучшем случае можно назвать "незначительной". Ученый ссылает на то, что ученые не обнаружили в христианском писании прямых цитат из древнеримских табличек, а приведенные примеры, по сути, являются параллелями, и то весьма спорными.

Ранее Фокус писал о том, что в библиотеке Великобритании нашли миниатюрную Библию.