Размером с монету. В библиотеке Великобритании нашли миниатюрную Библию (фото)

Книгу обнаружили только тогда, когда библиотека провела всестороннюю каталогизацию во время карантина, но ее происхождение остается загадкой.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Крошечная Библия, которую можно прочесть только с помощью увеличительного стекла, была обнаружена в Центральной библиотеке Лидса, пишет ITV News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

[ + – ] Миниатюрная Библия содержит Новый и Ветхий Заветы, напечатанные на 876 страницах из тонкой печатной бумаги

Библия датируется 1911 годом и представляет собой точную копию так называемой "Библии в цепях" и лишь немного больше монеты. Она содержит Новый и Ветхий Заветы, напечатанные на 876 страницах из тонкой печатной бумаги.

Книгу обнаружили только тогда, когда библиотека провела всестороннюю каталогизацию во время карантина, но ее происхождение остается загадкой.

Райан Айзек, старший библиотекарь Центральной библиотеки Лидса, отметила, что, когда книгу впервые напечатали, ее объявили самой маленькой библией в мире, хотя это и маловероятно.

[ + – ] Когда книгу впервые напечатали, ее объявили самой маленькой библией в мире, хотя это и маловероятно

"На вопрос, откуда она взялась, у нас нет ответа. На самом деле все это очень загадочно. Многие предметы в нашей коллекции были либо куплены, либо подарены. Во время карантина мы проделали довольно большую работу по каталогизации наших редких книг и специальных коллекций. И к большому удивлению наткнулись на миниатюрную Библию", — рассказала Райан Айзек.

В библиотеке было каталогизировано около 3000 предметов, в том числе несколько необычных находок, некоторые из которых датируются XV веком.

Напомним, что ранее ученые совершили другую не менее интересную находку. В гробнице на северо-западе Китая археологи обнаружили свидетельства самой старой ампутации стопы в мире. Жертвой ампутации оказалась женщина, стопу которой отрезали в качестве наказания.