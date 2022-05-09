Розміром із монету. У бібліотеці Великої Британії знайшли мініатюрну Біблію (фото)

Книгу виявили лише тоді, коли бібліотека провела всебічну каталогізацію під час карантину, і її походження залишається загадкою.

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Крихітна Біблія, яку можна прочитати лише за допомогою збільшувального скла, була виявлена в Центральній бібліотеці Лідса, пише ITV News.

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[ + – ] Мініатюрна Біблія містить Новий і Старий Заповіти, надруковані на 876 сторінках із тонкого друкованого паперу

Біблія датується 1911 роком і є точною копією так званої "Біблії в ланцюгах" і лише трохи більша за монету. Вона містить Новий і Старий Заповіти, надруковані на 876 сторінках із тонкого друкованого паперу.

Книгу виявили лише тоді, коли бібліотека провела всебічну каталогізацію під час карантину, і її походження залишається загадкою.

Раян Айзек, старша бібліотекарка Центральної бібліотеки Лідса, зазначила, що коли книгу вперше надрукували, її оголосили найменшою Біблією у світі, хоча це й малоймовірно.

[ + – ] Коли книгу вперше надрукували, її оголосили найменшою Біблією у світі, хоч це й малоймовірно

"На запитання, звідки вона взялася, у нас немає відповіді. Насправді все це дуже загадково. Багато предметів у нашій колекції було або куплено, або подаровано. Під час карантину ми проробили досить велику роботу з каталогізації наших рідкісних книг і спеціальних колекцій. І, на превеликий подив, наткнулися на мініатюрну Біблію", — розповіла Раян Айзек.

У бібліотеці було каталогізовано близько 3000 предметів, зокрема кілька незвичайних знахідок, деякі з яких датуються XV століттям.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили іншу не менш цікаву знахідку. У гробниці на північному заході Китаю археологи виявили свідчення найстарішої ампутації стопи у світі. Жертвою ампутації виявилася жінка, стопу якої відрізали як покарання.