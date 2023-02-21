Плагіат від Бога. Бачення апокаліпсису в біблійній Книзі Одкровення натхнене язичницькими прокльонами

Дослідник виявив, що в біблійному письмі навмисне використані мова та словесні елементи з римських табличок з прокльонами.

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Загадкова мова Книги Одкровення в християнській Біблії відома своїми екзотичними образами, включаючи червоного звіра з сімома головами і символічну жіночу фігуру, уподібнену злу Вавилона і тепер дослідники вважають, що текст цього писання має намір подібний до мови стародавніх "римських табличок з прокльонами", пише Live S.

Такого висновку дійшов науковий співробітник відділу біблійних досліджень Університету Йоганна Гутенберга в Майнці, Німеччина, Міхаель Хельшер. За його словами, у своєму новому дослідженні йому вдалося зібрати докази того, що скрижалі з прокльонами здатні "пояснити разючі особливості тексту Одкровення краще ніж будь-які інші претексти".

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Книга Одкровення є розділом Християнської Біблії, який, на думку вчених, був написаний наприкінці першого століття нашої ери і по суті намагався відрізнити релігію, що зароджувалася, від язичництва Римської імперії того часу. Дослідник вважає, що саме тому автори використовували знайому форму, формулюючи своє послання — мабуть, саме вона могла посилити зловісний текст.

За словами Хельшера, у своїй роботі він зосередився над вивченням подібності між Книгою Одкровення та римськими табличками з прокльонами. Під час вивчення він виявив, що ключовими прикладами з біблійного писання є той факт, що бог говорить про "зв'язування" і "звільнення" сатани. Така ж термінологія використовується в давньоримських табличках з прокльонами, також відомих як "defixiones" (від латинського "прив'язування"), тому вони часто "пов'язують" або змушують свою жертву виконувати певну дію.

Ще одним прикладом, за словами Хельшера, є те, що Книга Одкровення описує ворогів всеосяжними формулами, так само як це роблять таблички з прокльонами: "незалежно від того, чи є людина чоловіком чи жінкою, вільним чи рабом…". Вчений зазначає, що такі формулювання зустрічаються в обох письменах. Наприклад, 13-й розділ Одкровення пророкує, що "начертання звіра" буде накладено "на всіх, і малих і великих, багатих і бідних, вільних і рабів..."

Втім інші вчені не поділяють точку ренію Хельшера, називаючи знайденими ним докази та зв'язки "незначними".

Книга Одкровення

Книга Одкровення, Одкровення, Апокаліпсис Іоанна або Одкровення Іоанна інтерпретується більшістю вчених як спроба передбачення кінця світу та другого пришестя Христа. Згідно з цим біблійним писанням, невіруючі будуть кинуті в пекло, а християни піднесуться на небеса під час другого пришестя.

Відомо, що Іоанн написав одне з чотирьох Євангелій, а тому дослідники вважають, що він же написав і Одкровення Іоанну. Однак на думку вченого Барта Ермана, автором Одкровення може бути людина на ім'я Іоанн Патмоський, яка написала його приблизно в 96 році нашої ери, коли побачила і почув про руйнування римлянами Єрусалима в 70 році нашої ери.

По суті, Книга Одкровення описує кінець світу, Апокаліпсис, при цьому використовує образи, знайомі раннім християнам. Вона також вводить "число звіра", що, ймовірно, є відсиланням до римського імператора Нерона, чиє ім'я також можна перекласти в єврейській нумерології як "666". Нерон також був сумнозвісний своїми жорстокими переслідуваннями християн.

За словами Хельшера, про римські таблички з прокльонами нагадує не лише склад, а й описані події — наприклад, коли ангел кидає великий камінь, щоб зруйнувати Вавилон, що є одним із типів ритуалу прокляття.

[ + – ] Прокляття на цій свинцевій табличці написано грецькою мовою проти когось на ім'я Карделос Фото: Public Domain

Таблички прокльонами

Римські таблички з прокльонами були поширені в усьому римському світі, хоч і вважалися формою чорної магії і навіть більше, були заборонені законом. Фактично вони були прокляттям, накресленим на тонкому аркуші свинцю, яке поміщали в місце, де його могли б споглядати лише боги — наприклад, у тріщині в стіні в язичницькому храмі. Зазначимо, що понад 100 подібних табличок було знайдено вченими у храмі в англійському місті Бат, який у римський період був центром лікування.

Втім, незважаючи на всі описані подібності, вчені досі вважають їх недостатніми. Так, за словами археолога їхнього Королівського коледжу Лондона Кена Дарка, який не брав участі в дослідженні, імовірний зв'язок між римськими табличками прокльонами та Одкровенням у кращому випадку можна назвати "незначним". Вчений посилається на те що, що вчені не виявили у християнському писанні прямих цитат з давньоримських табличок, а наведені приклади, власне, є паралелями, і то дуже спірними.

Раніше Фокус писав про те, що у бібліотеці Великобританії знайшли мініатюрну Біблію.