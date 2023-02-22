Что такое "фаббинг" и как он может разрушить наши отношения: ученые рассказали, чего опасаться

Исследование показывает, что трудно быть "социальной бабочкой", когда ты постоянно прокручиваешь Твиттер.

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"Фаббинг" представляет собой совокупность "телефона" и пренебрежения — простыми словами, это привычка постоянно отвлекаться на телефон во время разговора с собеседником, пишет IFL Science.

Это весьма раздражающая для окружающих привычка, однако проблема на самом деле немного глубже. По словам психолога из Стэнфордского и Йельского университета Эммы Сеппяля, ирония заключается в том, что фаббинг побуждает нас установить связь с кем-то через социальные сети и текстовые сообщения, однако он также способен "разрушить наши личные отношения в настоящий момент". Ученые отмечают, что когда речь идет о наших личных отношениях, важно учитывать такую характеристику, как социальный интеллект и то, как на него влияет фаббинг.

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Что такое социальный интеллект?

Впервые концепцию "социального интеллекта" предложил психолог Колумбийского университета Эдвард Торндайк еще в 1920 году. Тогда он дал ей такое определение: "Способность понимать и управлять мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками, действовать мудро в человеческих отношениях".

Однако современные социологи уже давно развили эту концепцию и теперь разбивают ее на ряд характеристик:

умение слушать и общаться;

понимание неписанных правил социального общения;

умение управлять впечатлением, которое производим;

умение сгладить разногласия.

Проще говоря "социальный интеллект" представляет собой набор характеристик, который позволяет нам общаться с людьми, выстраивать связи, нравиться окружающим и приспосабливаться к обстоятельства.

Связь фаббинга и социального интеллекта

На первый взгляд фаббинг исключает основную часть социального интеллекта "хороший собеседник" и "эффективный слушатель". Более того, люди, постоянно держащие телефон в руках, как правило, воспринимаются как менее вежливые и внимательные — то есть, плохие собеседники.

В 2021 году ученые провели исследование, которое стало первым, обнаружившим связь фаббинга с более низким социальным интеллектом. Однако тогда в экспериментах использовался обычный журнал, а не телефон. Ученые обнаружили, что чтение журнала воспринимается положительно, в то время, как использование телефона — негативно.

Исследователи предположили, что такие результаты связаны с тем, что людям просто не нравятся смартфоны. Ведь реципиенты считали журналы образовательными, цивилизованными и полезными для развития концентрации.

Что делать?

И все же выход есть, исследователи считают, что избавиться от этой привычки достаточно не сложно, на самом деле, вам даже не придется отказываться от смартфона. Трюк заключается в том, чтобы устоять перед искушением, хотя бы попытаться.

Исследование показывает, что отказаться от телефона и сконцентрироваться лучше получается у тех, чей телефон находится в поле зрения, а не спрятан. В то же время ученые отмечают, что овладеть социальным интеллектом, увы, будет не так просто. Однако работа над этим, вероятнее всего, приведет лишь к улучшению социальной жизни и налаживанию отношений с близкими.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что делает человека скучным и неприятным для общения.