Що таке "фабінг" і як він може зруйнувати наші стосунки: вчені розповіли, чого побоюватись

Дослідження показує, що важко бути "соціальним метеликом", коли ти постійно прокручуєш Твіттер.

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"Фабінг" є сукупністю "телефону" і зневаги — простими словами, це звичка постійно відволікатися на телефон під час розмови з співрозмовником, пише IFL Science.

Це дуже дратівлива для оточуючих звичка, проте проблема насправді трохи глибша. За словами психологині зі Стенфордського та Єльського університету Емми Сеппали, іронія полягає в тому, що фабінг спонукає нас встановити зв'язок з кимось через соціальні мережі та текстові повідомлення, проте він також здатний "зруйнувати наші особисті стосунки зараз". Вчені зазначають, що коли йдеться про наші особисті стосунки, важливо враховувати таку характеристику, як соціальний інтелект і те, як на нього впливає фабінг.

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Що таке соціальний інтелект?

Вперше концепцію "соціального інтелекту" запропонував психолог Колумбійського університету Едвард Торндайк ще 1920 року. Тоді він дав їй таке визначення: "Здатність розуміти та керувати чоловіками та жінками, хлопчиками та дівчатками, діяти мудро в людських відносинах".

Проте сучасні соціологи вже давно розвинули цю концепцію і тепер розбивають її на низку характеристик:

вміння слухати та спілкуватися;

розуміння неписаних правил соціального спілкування;

вміння керувати враженням, яке робимо;

вміння згладити розбіжності.

Простіше кажучи "соціальний інтелект" є набором характеристик, який дозволяє нам спілкуватися з людьми, вибудовувати зв'язки, подобатися оточуючим і пристосовуватися до обставин.

Зв'язок фабінгу та соціального інтелекту

На погляд фабінг виключає основну частину соціального інтелекту " хороший співрозмовник " і " ефективний слухач ". Більше того, люди, які постійно тримають телефон у руках, як правило, сприймаються як менш ввічливі та уважні — тобто погані співрозмовники.

У 2021 році вчені провели дослідження, яке стало першим, що виявило зв'язок фабінгу з нижчим соціальним інтелектом. Однак тоді в експериментах використовувався звичайний журнал, а не телефон. Вчені виявили, що читання журналу сприймається позитивно, тоді як використання телефону негативно.

Дослідники припустили, що такі результати пов'язані з тим, що людям просто не подобаються смартфони. Адже реципієнти вважали журнали освітніми, цивілізованими та корисними для розвитку концентрації.

Що робити

І все ж вихід є, дослідники вважають, що позбавитися цієї звички досить не складно, насправді, вам навіть не доведеться відмовлятися від смартфона. Трюк полягає в тому, щоб встояти перед спокусою хоча б спробувати.

Дослідження показує, що відмовитися від телефону та сконцентруватися краще виходить у тих, чий телефон знаходиться в полі зору, а не захований. У той же час вчені зазначають, що опанувати соціальний інтелект, на жаль, буде не так просто. Однак робота над цим, найімовірніше, призведе лише до покращення соціального життя та налагодження відносин із близькими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що робить людину нудною і неприємною для спілкування.