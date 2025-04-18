Розрив у 400 км: землетрус на надзвуковій швидкості залишив шрам на тілі Землі

Потужний землетрус магнітудою 7,7 обрушився на центральну частину М'янми, спричинивши один із найбільших у світі розломів завдовжки неймовірні 400 кілометрів. Він також спричинив руйнування в М'янмі та прилеглих регіонах.

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Про це пише SciTechDaily.

Тепер сейсмологи представили ідеї про надшвидкість розриву, що спричинив повторні поштовхи в сусідніх країнах, а також про інтенсивний струс, який паралізував інфраструктуру. У своїй роботі вчені також використовували абсолютно нові інструменти, як-от супутникове картографування і датчики підводних кабелів, які змінили те, як швидко й ефективно люди реагували на подібні катастрофи.

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Потужний землетрус магнітудою 7,7 обрушився на М'янму 28 березня, спричинивши широкомасштабні та серйозні руйнування в усій країні й в сусідніх регіонах, зокрема й Таїланді. Загалом було підтверджено понад 5000 жертв і тепер сейсмологи з усього світу поділилися своїми висновками про поведінку гігантського розлому, струс землі та вплив на інфраструктуру.

Відомо, що М'янма розташована в тектонічно активній зоні, де стикаються Індійська та Євразійська плити. Наприклад, за словами сейсмологині Геологічної служби США Сюзан Хаф, відомо, що останній землетрус створив розрив завдовжки понад 400 кілометрів. Цей розрив є одним із найбільших поверхневих розривів, коли-небудь зареєстрованих у світі. Хоча в минулому столітті розлом Сагаїнг спричинив кілька землетрусів магнітудою 6 і більше, у цій конкретній ділянці не було жодного землетрусу магнітудою 7 з 1839 року.

За словами сейсмолога з Технологічного інституту Джорджії Чжігана Пена, розрив став "суперзсувним" і поширювався зі швидкістю, вищою за швидкість звуку. Вчені також зафіксували початковий повільний страт події, який потім значно прискорився, чого і слід було очікувати.

Відомо, що землетрус спричинив руйнівні поштовхи, які поширилися більш ніж на 100 кілометрів від розлому в Мандалаї, Сагаїнзі, Нейпьідо, Баго і штаті Шан. Вчені з Національного центрального університету на Тайвані також виявили, що регіони, які перетинаються розривом, схоже, зазнали значень зміненої інтенсивності Меркаллі, що перевищують VIII: простими словами, поштовхи спричиняють труднощі під час стояння, здатні переміщати важкі меблі, а також завдавати шкоди конструкціям.

Сюечунь Лі з Університету Джонса Гопкінса з колегами також використовували супутникові знімки, які допомогли їм розробити комплексну карту наслідків землетрусів у масштабі міста в Мандалаї протягом кількох днів. Це дає змогу припустити, що надалі метод може бути використаний для швидкої оцінки збитків після стихійних лих.

Зазначимо, що землетрус у М'янмі також став першим в історії, коли підземні поштовхи великої магнітуди було виявлено за допомогою масиву телекомунікаційних підводних кабельних мереж, перетворених на більш ніж 100 сейсмічних датчиків.

Раніше Фокус писав про те, що розкрито секрет супер сильного землетрусу в М'янмі: чим викликаний катастрофічний зсув.