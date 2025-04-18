Разрыв в 400 км: землетрясение на сверхзвуковой скорости оставило шрам на теле Земли

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 обрушилось на центральную часть Мьянмы, вызвав один из крупнейших в мире разломов длиной в невероятные 400 километров. Он также вызвал разрушения в Мьянме и близлежащих регионах.

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Об этом пишет SciTechDaily.

Теперь сейсмологи представили идеи о сверхскорости разрыва, вызвавшего повторные толчки в соседних странах, а также об интенсивном сотрясении, которое парализовало инфраструктуру. В своей работе ученые также использовали совершенно новые инструменты, такие как спутниковое картографирование и датчики подводных кабелей, которые изменили то, как быстро и эффективно люди реагировали на подобные катастрофы.

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Мощное землетрясение магнитудой 7,7 обрушилось на Мьянму 28 марта, вызвав широкомасштабные и серьезные разрушения по всей стране и в соседних регионах, в том числе и Таиланде. В общей сложности было подтверждено более 5000 жертв и теперь сейсмологи со всего мира поделились своими выводами о поведении гигантского разлома, сотрясении земли и воздействии на инфраструктуру.

Известно, что Мьянма находится в тектонически активной зоне, где сталкиваются Индийская и Евразийская плиты. Например, по словам сейсмолога Геологической службы США Сьюзан Хаф, известно, что последнее землетрясение создало разрыв длиной более 400 километров. Этот разрыв является одним из крупнейших поверхностных разрывов, когда-либо зарегистрированных в мире. Хотя в прошлом столетии разлом Сагаинг вызвал несколько землетрясений магнитудой 6 и более, в этом конкретном участке не было ни одного землетрясения магнитудой 7 с 1839 года.

По словам сейсмолога из Технологического института Джорджии Чжигана Пэна, разрыв стал "суперсдвиговым" и распространялся со скоростью выше скорости звука. Ученые также зафиксировали изначальный медленный страт события, которые затем значительно ускорился, чего и следовало ожидать.

Известно, что землетрясение вызвало разрушительные толчки, которые распространились более чем на 100 километров от разлома в Мандалае, Сагаинге, Нейпьидо, Баго и штате Шан. Ученые из Национального центрального университета на Тайване также обнаружили, что регионы, пересекаемые разрывом, похоже, испытали значения измененной интенсивности Меркалли, превышающие VIII: простыми словами, толчки вызывают трудности при стоянии, способны перемещать тяжелую мебель, а также наносить ущерб конструкциям.

Сюэчунь Ли из Университета Джонса Хопкинса с коллегами также использовали спутниковые снимки, которые помогли им разработать комплексную карту последствий землетрясений в масштабе города в Мандалае в течение нескольких дней. Это позволяет предположить, что в дальнейшем метод может быть использован для быстрой оценкой ущерба после стихийных бедствий.

Отметим, что землетрясение в Мьянме также стало первым в истории, когда подземные толчки большой магнитуды были обнаружены с помощью массива телекоммуникационных подводных кабельных сетей, превращенных в более чем 100 сейсмических датчиков.

Ранее Фокус писал о том, что раскрыт секрет супер сильного землетрясения в Мьянме: чем вызван катастрофический сдвиг.