Экономия на психологе. Упражнения более эффективны для лечения депрессии, чем лекарства

Ученые выяснили, что физическая активность в 1,5 раза эффективнее, чем консультации или лекарства для лечения депрессии.

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Исследователи из Университета Южной Австралии (УЮА) призывают к тому, чтобы упражнения стали основным методом лечения депрессии, поскольку новое исследование показывает, что физическая активность в 1,5 раза эффективнее, чем консультирование или принятие лекарств.

Опубликованное исследование является наиболее полным на сегодняшний день и включает 97 обзоров, 1039 испытаний и 128 119 участников. Это показывает, что физическая активность чрезвычайно полезна для облегчения симптомов депрессии, тревоги и дистресса.

В частности, обзор показал, что упражнения, которые повторялись систематично 12 недель или меньше, были наиболее эффективными для уменьшения симптомов психических расстройств, подчеркивая скорость, с которой физическая активность может изменить ситуацию, пишет News Wise.

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Наибольшие преимущества были отмечены среди людей с депрессией, беременных и родильниц, здоровых людей и людей с диагнозом ВИЧ или заболеванием почек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый восьмой человек в мире (970 миллионов человек) страдает психическим расстройством. Плохое психическое здоровье обходится мировой экономике примерно в 2,5 триллиона долларов в год, и, по прогнозам, к 2030 году эта сумма вырастет до 6 триллионов долларов. Так, по оценкам, в Австралии каждый пятый человек (в возрасте от 16 до 85 лет) страдал психическим расстройством за последние 12 месяцев.

Ведущий исследователь УЮА, доктор Бен Сингх, говорит, что физическая активность должна быть приоритетной, чтобы лучше справляться с растущими случаями психических заболеваний.

"Известно, что физическая активность помогает улучшить психическое здоровье. Тем не менее, несмотря на доказательства, она не получила широкого распространения в качестве первичного способа лечения, — говорит доктор Сингх. — Наш обзор показывает, что вмешательства в области физической активности могут значительно уменьшить симптомы депрессии и тревоги во всех клинических популяциях, а в некоторых группах признаки улучшения еще больше."

Синг также отметил, что упражнения с более высокой интенсивностью имели большую эффективность при депрессии и тревоге, в то время как более длительные занятия имели меньший эффект по сравнению с короткими и средними интервалами. Ученые заявили, что все виды физической активности и упражнений полезны, включая аэробные упражнения, такие как ходьба, силовые тренировки, пилатес и йога.

"Важно отметить, что исследования показывают, что упражнения не требуют много времени, чтобы положительно повлиять на ваше психическое здоровье", — сказал Сингх.

Старший научный сотрудник, профессор УЮА Кэрол Махер, говорит, что это исследование является первым, в котором оценивается влияние всех видов физической активности на депрессию, беспокойство и психологический стресс у всех взрослых групп населения.

"Изучение этих исследований в целом — эффективный способ для клиницистов легко понять совокупность доказательств, подтверждающих физическую активность при лечении психических расстройств. Мы надеемся, что этот обзор подчеркнет необходимость физической активности, включая структурированные упражнения, в качестве основного подхода к управлению депрессией и тревогой", — подытожила Махер.

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