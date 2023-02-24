Економія на психологу. Вправи ефективніші для лікування депресії, ніж ліки

Вчені з'ясували, що фізична активність у 1,5 рази ефективніша, ніж консультації чи ліки для лікування депресії.

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Дослідники з Університету Південної Австралії (УПА) закликають до того, щоб вправи стали основним методом лікування депресії, оскільки нове дослідження показує, що фізична активність у 1,5 рази ефективніша, ніж консультування чи прийняття ліків.

Опубліковане дослідження є найбільш повним на сьогодні і включає 97 оглядів, 1039 випробувань та 128 119 учасників. Це показує, що фізична активність є надзвичайно корисною для полегшення симптомів депресії, тривоги та дистресу.

Зокрема, огляд показав, що вправи, які повторювалися систематично 12 тижнів або менше, були найбільш ефективними для зменшення симптомів психічних розладів, наголошуючи на швидкості, з якою фізична активність може змінити ситуацію, пише News Wise.

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Найбільші переваги були відзначені серед людей з депресією, вагітних та породіль, здорових людей та людей з діагнозом ВІЛ або захворюванням нирок.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна восьма людина у світі (970 мільйонів осіб) страждає на психічні розлади. Погане психічне здоров'я коштує світовій економіці приблизно 2,5 трильйона доларів на рік, і, за прогнозами, до 2030 року ця сума зросте до 6 трильйонів доларів. Так, за оцінками, в Австралії кожна п'ята людина (віком від 16 до 85 років) страждала на психічні розлади за останні 12 місяців.

Провідний дослідник УПА, лікар Бен Сінг, каже, що фізична активність має бути пріоритетною, щоб краще впоратись зі зростаючими випадками психічних захворювань.

"Відомо, що фізична активність допомагає покращити психічне здоров'я. Проте, незважаючи на докази, вона не набула широкого поширення як первинний спосіб лікування, — каже доктор Сінг. — Наш огляд показує, що втручання в галузі фізичної активності можуть значно зменшити симптоми депресії та тривоги у всіх клінічних популяціях, а в деяких групах ознаки покращення ще більші."

Сінг також зазначив, що вправи з більш високою інтенсивністю мали велику ефективність при депресії та тривозі, тоді як триваліші заняття мали менший ефект порівняно з короткими та середніми інтервалами. Вчені заявили, що всі види фізичної активності та вправ корисні, включаючи аеробні вправи, такі як ходьба, силові тренування, пілатес та йога.

"Важливо зазначити, що дослідження показують, що вправи не вимагають багато часу, щоб позитивно вплинути на ваше психічне здоров'я", — сказав Сінг.

Старша наукова співробітниця, професорка УПА Керол Махер, каже, що це дослідження є першим, у якому оцінюється вплив усіх видів фізичної активності на депресію, занепокоєння та психологічний стрес у всіх дорослих груп населення.

"Вивчення цих досліджень в цілому — ефективний спосіб для клініцистів легко зрозуміти сукупність доказів, що підтверджують фізичну активність при лікуванні психічних розладів. Ми сподіваємося, що цей огляд підкреслить необхідність фізичної активності, включаючи структуровані вправи, як основний підхід до управління депресією і управління — Підсумувала Махер.

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