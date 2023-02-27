Историческое достижение. Ученые рассказали, кто же на самом деле изобрел телефон

Действительно ли американский ученый Александр Белл изобрел телефон или он все же украл чью-то идею?

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Телефоны уже больше столетия являются неотъемлемой частью повседневной жизни людей на нашей планете. Эти устройства связи прошли годы эволюции от настольного аппарата до смартфона, который есть практически каждого. Конечно же новые телефоны давно выполняют не только функцию осуществления звонков. Считается, что изобретателем телефона был американский ученый и предприниматель Александр Белл. Считается, что он не только изобрел аппарат для голосовой связи, но и был первым человеком, который осуществил звонок и поговорил по телефону. Этот исторический звонок был сделан еще 10 марта 1876 года, когда Белл сказал своему помощнику Томасу Ватсону: "Мистер Ватсон, идите сюда, я хочу вас видеть". Но действительно ли Белл первым изобрел телефон? На этот вопрос отвечают ученые для издания Live Science.

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По словам британского ученого Айвена Моруса, любые изобретения человечества редко являются результатом работы только одного человека.

"Почти все изобретения, связанные с электричеством, сделанные в 19 веке, вызывали много споров. Разные изобретатели утверждали, что именно они создали тот или иной инновационный продукт. Например, это касается изобретения первого электромагнитного телеграфа, когда владельцы патента на это изобретение не могли поделить, кто же из них его все-таки изобрел. То же самое можно сказать об изобретении лампочки и многих других устройств", — говорит Морус.

По словам Кристофера Бошана из Бруклинской юридической школы, Нью-Йорк, США, многие ученые также утверждали, что именно они, а не Белл, изобрели телефон. Некоторые люди даже считали, что на самом деле Белл не просто не изобретал телефон, а украл эту идеи и присвоил право называться первооткрывателем себе.

[ + – ] Александр Белл Фото: Live Science

Изобретатели телефона

По словам Моруса, сейчас некоторые историки считают изобретателем телефона итальянского ученого Антонио Меуччи, так как, по их словам, именно он в 1860 году первым понял, что можно превращать звуковые колебания в электрические импульсы и таким образом можно передавать голос на расстояние с помощью проводной связи.

Также изобретателем телефона считают и Илайшу Грея, американского инженера-электрика, который так и не смог доказать свою правоту в суде и Белла признали первым изобретателем нового устройства связи. А немецкий физик Иоганн Филипп Рейс еще в 1861 году сконструировал электрический телефон, то есть его точно можно считать первооткрывателем этого устройства.

В то же время многие ученые считают, что все трое внесли свой посильный вклад в дальнейшее развитие телефонной техники, которая была со временем усовершенствована и превратилась в тот телефон, который стали использовать миллионы, а позже миллиарды людей в мире.

По словам Моруса, телефон Рейса отличался от более совершенного аппарата Белла. Благодаря техническим особенностям, в отличие от устройства Белла, непрерывный разговор по телефону Рейса был невозможен.

"Почему же именно Белла считают изобретателем телефона? Основная причина кроется в особенностях юридических аспектов получения патентов. Благодаря адвокатам, Белл смог доказать в судах, что именно он является первопроходцем в изобретении телефонных технологий", — говорит Бошан.

Также стоит вспомнить тот факт, что Илайша Грей и Александр Белл подали заявки на получение патентов на телефон примерно в одно и то же время. Хотя заявка Грея пришла раньше, адвокаты Белла смогли заплатить пошлину за получение патента намного раньше Грея. Поэтому патент Белла был зарегистрирован первым и это произошло за три дня до знаменитого разговора Белла с помощником Ватсоном, а именно 7 марта 1876 года.

[ + – ] Принцип работы телефона, нарисованный Александром Беллом в 1876 году Фото: Live Science

Так что же именно изобрел Александр Белл?

По словам Моруса, ученый нашел способ превратить вибрации, вызванные голосом в переменный электрический ток, а затем превратить эти электрические колебания обратно в звуковые вибрации на другом конце провода. То есть Белл смог найти надежный способ непрерывной передачи голоса от одного телефона к другому через провода. Таким образом телефон Белла был технически лучше, чем другие подобные устройства.

Ученые считают, что Белл навсегда остался изобретателем телефона еще из-за того, что его компания Bell Telephone Company начала активно развиваться в конце 19 века и стала монополистом в США.

Также ученые указывают на то, что стремление Белла передавать голосовые, а не письменные сообщения на расстояние, сыграло также важную роль в его популярности. К 1870-м годам в мире преобладала телеграфная связь, то есть способ передачи текстовых сообщений, а потому ученые соревновались между собой в создании более совершенных телеграфов.

"По иронии судьбы, не многие из конкурентов Белла были заинтересованы в передаче голоса, потому что они думали, что это недостаточно эффективное средство передачи информации", — говорит Морус.

Споры о том, кто же первым изобрел телефон не утихают до сих пор, но имя Белла скорее всего останется на первом месте, если говорить именно о телефонной технике. Кто бы первым не изобрел телефон на самом деле, в любом случае это историческое достижение, которое изменило жизни людей по всему миру, говорят ученые.

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