Історичне досягнення. Вчені розповіли, хто ж насправді винайшов телефон

Чи справді американський вчений Олександр Белл винайшов телефон, чи він все ж таки вкрав чиюсь ідею?

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Телефони вже більше століття є невід'ємною частиною повсякденного життя людей на планеті. Ці пристрої зв'язку минули роки еволюції від настільного апарата до смартфона, який є практично у кожного. Звичайно ж, нові телефони давно виконують не тільки функцію здійснення дзвінків. Вважається, що винахідником телефону був американський вчений та підприємець Олександр Белл. Вважається, що він не лише винайшов апарат для голосового зв'язку, а й був першою людиною, яка здійснила дзвінок і поговорила по телефону. Цей історичний дзвінок було зроблено ще 10 березня 1876 року, коли Белл сказав своєму помічникові Томасу Ватсону: "Містере Ватсоне, йдіть сюди, я хочу вас бачити". Але чи справді Белл першим винайшов телефон? На це запитання відповідають вчені видання Live Science.

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За словами британського вченого Айвена Моруса, будь-які винаходи людства рідко є результатом роботи лише однієї людини.

"Майже всі винаходи, пов'язані з електрикою, зроблені в 19 столітті, викликали багато суперечок. Різні винахідники стверджували, що саме вони створили той чи інший інноваційний продукт. Наприклад, це стосується винаходу першого електромагнітного телеграфу, коли власники патенту на цей винахід не могли поділити, хто ж із них його таки винайшов. Те ж саме можна сказати про винахід лампочки та багатьох інших пристроїв", — каже Морус.

За словами Крістофера Бошана з Бруклінської юридичної школи, Нью-Йорк, США, багато вчених також стверджували, що саме вони, а не Белл, винайшли телефон. Деякі люди навіть вважали, що насправді Белл не просто не винаходив телефону, а вкрав цю ідеї і привласнив право називатися першовідкривачем собі.

[ + – ] Олександр Белл Фото: Live Science

Винахідники телефону

За словами Моруса, зараз деякі історики вважають винахідником телефону італійського вченого Антоніо Меуччі, оскільки, за їхніми словами, саме він у 1860 році першим зрозумів, що можна перетворювати звукові коливання на електричні імпульси і таким чином можна передавати голос на відстань за допомогою дротового зв'язку.

Також винахідником телефону вважають Ілайшу Грея, американського інженера-електрика, який так і не зміг довести свою правоту в суді і Белла визнали першим винахідником нового пристрою зв'язку. А німецький фізик Йоганн Філіп Рейс ще в 1861 році сконструював електричний телефон, тобто його можна вважати першовідкривачем цього пристрою.

Водночас багато вчених вважають, що всі троє зробили свій посильний внесок у подальший розвиток телефонної техніки, яка згодом була вдосконалена і перетворилася на той телефон, який стали використовувати мільйони, а пізніше мільярди людей у світі.

За словами Моруса, телефон Рейса відрізнявся від досконалішого апарату Белла. Завдяки технічним особливостям, на відміну від пристрою Белла, безперервна розмова по телефону Рейса була неможлива.

"Чому ж саме Белла вважають винахідником телефону? Основна причина полягає в особливостях юридичних аспектів отримання патентів. Завдяки адвокатам Белл зміг довести в судах, що саме він є першопрохідником у винаході телефонних технологій", — говорить Бошан.

Також варто згадати той факт, що Ілайша Грей та Олександр Белл подали заявки на отримання патентів на телефон приблизно в один і той же час. Хоча заявка Грея прийшла раніше, адвокати Белла змогли заплатити мито за отримання патенту набагато раніше за Грея. Тому патент Белла був зареєстрований першим і це сталося за три дні до знаменитої розмови Белла з помічником Ватсоном, а саме 7 березня 1876 року.

[ + – ] Принцип роботи телефону, намальований Олександром Беллом у 1876 році Фото: Live Science

То що саме винайшов Олександр Белл?

За словами Моруса, вчений знайшов спосіб перетворити вібрації, викликані голосом на змінний електричний струм, а потім перетворити ці електричні коливання назад на звукові вібрації на іншому кінці дроту. Тобто Белл зміг знайти надійний спосіб безперервної передачі голосу від одного телефону до іншого через дроти. Таким чином, телефон Белла був технічно краще, ніж інші подібні пристрої.

Вчені вважають, що Белл назавжди залишився винахідником телефону ще через те, що його компанія Bell Telephone Company почала активно розвиватися наприкінці 19 століття і стала монополістом у США.

Також вчені вказують на те, що прагнення Белла передавати голосові, а не письмові повідомлення на відстань відіграло також важливу роль у його популярності. До 1870-х років у світі переважав телеграфний зв'язок, тобто спосіб передачі текстових повідомлень, а тому вчені змагалися між собою у створенні досконаліших телеграфів.

"За іронією долі, не багато конкурентів Белла були зацікавлені в передачі голосу, тому що вони думали, що це недостатньо ефективний засіб передачі інформації", — говорить Морус.

Суперечки про те, хто першим винайшов телефон не вщухають досі, але ім'я Белла швидше за все залишиться на першому місці, якщо говорити саме про телефонну техніку. Хто б першим не винайшов телефон насправді, у будь-якому разі це історичне досягнення, яке змінило життя людей у всьому світі, кажуть вчені.

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