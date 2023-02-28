Рекордно измельчал. Антарктический лед стал самым низким за последние пол сотни лет

Спутниковые наблюдение свидетельствуют о том, что антарктический морской лед достиг своего рекордно низкого уровня на прошлой неделе.

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Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) Университета Колорадо в Боулдере сообщил о том, что антарктический морской лед достиг своего рекордно низкого уровня за последние 45 лет наблюдений, пишет Science Alert.

В сообщении говорится, что 21 февраля ученые зафиксировали, что площадь морского льда Антарктиды упала до 1,79 миллиона квадратных километров. Отметим, что предыдущий "антирекорд" был установлен в прошлом 2022 году, однако нынешние показатели сократились еще на 136 тысяч квадратных километров.

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Исследователи отмечают, что последняя цифра, тем не менее, все еще является предварительной и может измениться к концу сезона таяния — окончательная цифра будет названа в начале марта, однако так или иначе предельно низкий уровень антарктического морского льда уже достигнут.

Известно, что таяние морского льда подвергает более толстые шельфовые ледники, поддерживающие подземный ледяной щит Антарктиды, воздействию волн и более высоких температур. В то же время исследователи отмечают, что таяние морского льда едва ли может оказать существенное влияние на уровень моря, ведь лед, по сути, и так уже находится под водой.

[ + – ] Антарктический морской лед 21 февраля 2023 года, когда он достиг рекордно низкого уровня за 45-летнюю спутниковую регистрацию. Фото: NSIDC/NASA Earth Observatory

В то же время ученые отмечают, что массивные шельфовые ледники Антарктиды окружены морским льдом, которые являются продолжением пресноводных ледников, которые в свою очередь угрожают катастрофическим подъемом уровня моря в течение столетий, если они и дальше продолжат таять по мере повышения глобальной температуры планеты.

По словам старшего научного сотрудника Совместного института исследований в области наук об окружающей среде (CIRES) Теда Скамбоса, реакция Антарктиды на изменение климата отличается от реакции Арктики. Тенденция к снижению уровня морского льда может быть сигналом, что глобальное потепление начало влиять на плавучие льды вокруг Антарктиды. Однако исследователям потребуется еще минимум несколько лет наблюдений, чтобы убедиться в этом наверняка.

Исследователи отмечают, что антарктический цикл весьма колеблется в течение летнего таяния и морозной зимы, а потому за последние несколько десятилетий континент не испытал быстрого таяния, подобного тем, от которых страдают ледяные щиты Гренландии и Арктики.

В то же время исследователи отмечают, что с 2016 года наблюдается высокая скорость таяния и она вызывает опасения, что подобная тенденция может закрепиться в дальнейшем.

Важно понимать, что таяние морского льда является весьма серьезной проблемой, ведь оно так или иначе способствует глобальному потеплению. Это обусловлено тем, что белый морской лед отражает до 90% солнечной энергии обратно в космос, в то же время, когда он затемняется темным незамерзающим морем, вода поглощает такой же процент солнечного тепла, что представляет собой угрозу.

Исследователи отмечают, что в глобальном масштабе 2022 год стал уже 5 или 6 самым теплым за всю историю наблюдений, несмотря на охлаждающее влияние естественной погоды Ла-Нинья.

Ранее Фокус писал о том, что обрушение ледяного щита на обоих полюсах начнется раньше, чем ожидалось.