Рекордно змілів. Антарктичний лід став найнижчим за останні пів сотні років

Супутникові спостереження свідчать, що антарктичний морський лід досяг свого рекордно низького рівня минулого тижня.

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Національний центр даних зі снігу та льоду (NSIDC) Університету Колорадо в Боулдері повідомив про те, що антарктичний морський лід досяг свого рекордно низького рівня за останні 45 років спостережень, пише Science Alert.

У повідомленні йдеться, що 21 лютого вчені зафіксували, що площа морського льоду Антарктиди впала до 1,79 мільйона квадратних кілометрів. Зазначимо, що попередній "антирекорд" було встановлено минулого 2022 року, проте нинішні показники скоротилися ще на 136 тисяч квадратних кілометрів.

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Дослідники зазначають, що остання цифра все ще є попередньою та може змінитися до кінця сезону танення — остаточну цифру назвуть на початку березня, проте так чи інакше гранично низького рівня антарктичного морського льоду вже досягнуто.

Відомо, що танення морського льоду піддає товстіші льодовики шельфу, що підтримують підземний крижаний щит Антарктиди, впливу хвиль і вищих температур. Водночас дослідники зазначають, що танення морського льоду навряд чи може істотно вплинути на рівень моря, адже лід, по суті, і так уже перебуває під водою.

[ + – ] Антарктичний морський лід 21 лютого 2023 року, коли він досяг рекордно низького рівня за 45-річну супутникову реєстрацію Фото: NSIDC/NASA Earth Observatory

Водночас учені зазначають, що масивні льодовики Антарктиди оточені морським льодом, які є продовженням прісноводних льодовиків, що, зі свого боку, загрожує катастрофічним підйомом рівня моря протягом століть, якщо вони й далі продовжать танути в міру підвищення глобальної температури планети.

За словами старшого наукового співробітника Спільного інституту досліджень у галузі наук про навколишнє середовище (CIRES) Теда Скамбоса, реакція Антарктиди на зміну клімату відрізняється від реакції Арктики. Тенденція зниження рівня морського льоду може бути сигналом, що глобальне потепління почало впливати на плавучі льоди навколо Антарктиди. Проте дослідникам знадобиться ще щонайменше кілька років спостережень, щоб у цьому впевнитися.

Дослідники відзначають, що антарктичний цикл дуже коливається протягом літнього танення та морозної зими, а тому за останні кілька десятиліть континент не зазнав швидкого танення, подібного до тих, від яких страждають крижані щити Гренландії та Арктики.

Також дослідники зазначають, що з 2016 року спостерігається висока швидкість танення, і вона викликає побоювання, що подібна тенденція може закріпитися надалі.

Важливо розуміти, що танення морського льоду є серйозною проблемою, адже воно так чи інакше сприяє глобальному потеплінню. Це зумовлено тим, що білий морський лід відбиває 90% сонячної енергії назад у космос, водночас коли він затемнюється темним морем, що не замерзає, вода поглинає такий самий відсоток сонячного тепла, що є загрозою.

Дослідники відзначають, що в глобальному масштабі 2022 рік став уже 5 або 6 найтеплішим за всю історію спостережень, попри охолоджувальний уплив природної погоди Ла-Нінья.

Раніше Фокус писав про те, що обвалення крижаного щита на обох полюсах почнеться раніше, ніж очікувалося.