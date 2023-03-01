Последний быстрый завтрак: раскрыто губительное влияние лапши быстрого приготовления на организм

Лапша быстрого приготовления скрывает в себе множество смертельно опасных последствий для вашего организма, утверждают ученые.

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С ростом популярности корейских дорам и корейской культуры рамен быстрого приготовления стал горячей тенденцией, особенно среди молодежи. Кроме того, большинство людей предпочитают лапшу быстрого приготовления, так как ею очень легко перекусить. Согласно новому исследованию, значительное потребление быстроприготовимого пищевого продукта, включая рамен, может увеличить риск развития кардиометаболического синдрома у человека, особенно у женщин, пишет Financial Express.

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В рамках исследования ученые сосредоточились в первую очередь на Южной Корее, которая имеет самое большое количество потребителей лапши быстрого приготовления на душу населения в мире. Исследование показало, что южнокорейцы столкнулись с быстрым ростом проблем со здоровьем, особенно с сердечными заболеваниями, и с растущим числом взрослых с избыточным весом.

По мнению исследователей, такие изменения могут привести к увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также к увеличению расходов на здравоохранение.

"Хотя потребление лапши быстрого приготовления больше в азиатских сообществах, связь между потреблением лапши быстрого приготовления и метаболическим синдромом широко не изучалась. Я решил провести расследование, чтобы выявить более четкие связи", — говорится в заявлении главного автора исследования, доктора медицинских наук Хен Джун Шин.

Согласно сообщениям, доктор Шин обнаружил, что употребление лапши быстрого приготовления два или более раз в неделю связано с кардиометаболическим синдромом, который повышает вероятность развития у человека сердечных заболеваний и других состояний, таких как диабет и инсульт. Исследователь также обнаружил, что эти результаты были более распространены среди женщин.

Доктор Шин добавил, что последствия исследования для улучшения здоровья могут быть значительными, если оно приведет к тому, что люди будут выбирать более здоровую пищу.

Ранее Фокус писал, что ожирение снижает продолжительность жизни. Ученые выяснили, что люди с ожирением в среднем возрасте умирали на 5 лет раньше. Такое заключение было сделано на основе наблюдений за 30 тыс. человек на протяжении 50 лет.