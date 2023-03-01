Останній швидкий сніданок: розкрито згубний вплив локшини швидкого приготування на організм

Локшина швидкого приготування приховує безліч смертельно небезпечних наслідків для вашого організму, стверджують вчені.

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Зі зростанням популярності корейських дорам та корейської культури рамен швидкого приготування став гарячою тенденцією, особливо серед молоді. Крім того, більшість людей віддають перевагу локшині швидкого приготування, оскільки нею дуже легко перекусити. Згідно з новим дослідженням, значне споживання швидкого харчового продукту, включаючи рамен, може збільшити ризик розвитку кардіометаболічного синдрому у людини, особливо у жінок, пише Financial Express.

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В рамках дослідження вчені зосередилися насамперед на Південній Кореї, яка має найбільшу кількість споживачів локшини швидкого приготування на душу населення у світі. Дослідження показало, що південнокорейці зіткнулися зі швидким зростанням проблем зі здоров'ям, особливо із серцевими захворюваннями, і з числом що зростає на дорослих із надмірною вагою.

На думку дослідників, такі зміни можуть призвести до збільшення смертності від серцево-судинних захворювань, а також збільшення витрат на охорону здоров'я.

"Хоча споживання локшини швидкого приготування більше в азіатських спільнотах, зв'язок між споживанням локшини швидкого приготування та метаболічним синдромом широко не вивчалася. Я вирішив провести розслідування, щоб виявити чіткіші зв'язки", — йдеться у заяві головного автора дослідження, доктора медичних наук Хен Джун Шин .

Згідно з повідомленнями, доктор Шин виявив, що вживання локшини швидкого приготування два або більше разів на тиждень пов'язане з кардіометаболічним синдромом, який підвищує ймовірність розвитку у людини серцевих захворювань та інших станів, таких як діабет та інсульт. Дослідник також виявив, що ці результати були поширені серед жінок.

Доктор Шин додав, що наслідки дослідження для покращення здоров'я можуть бути значними, якщо воно призведе до того, що люди обиратимуть здоровішу їжу.

Раніше Фокус писав, що ожиріння знижує тривалість життя. Вчені з'ясували, що люди з ожирінням у середньому віці помирали на 5 років раніше. Такий висновок було зроблено на основі спостережень за 30 тис. осіб упродовж 50 років.