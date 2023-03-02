Фармацевтический гигант снизил цену на инсулин на 70% и призывает других сделать то же самое

Компания снизила цены на инсулин на 70% и надеется, что другие последуют ее примеру в будущем.

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Американский фармацевтический гигант Eli Lilly объявил в среду, что снизит стоимость своего инсулина на 70 процентов, а президент Джо Байден призвал других последовать его примеру, чтобы справиться с растущими ценами на лекарства. В последние годы производители резко подняли цены на инсулин, что ударило по миллионам людей, живущих с диабетом, и вызвало острую политическую критику. Особенно остро ценовой вопрос стоит в США, пишет Science Alert.

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"Производство инсулина стоит менее 10 долларов, но американцы иногда вынуждены платить за него более 300 долларов. Это в корне неправильно", — говорится в заявлении Байдена. Он назвал снижение цен Eli Lilly "большой новостью". Он добавил, что пришло время и другим производителям последовать их примеру.

Компания Lilly из Индианаполиса объявила о ряде шагов по сдерживанию цен на жизненно важное лекарство, таких как ограничение личных расходов на уровне 35 долларов в месяц для людей со страховкой. "Lilly предпринимает эти действия, чтобы упростить доступ к инсулину Lilly и помочь американцам, у которых могут возникнуть трудности с навигацией по сложной системе здравоохранения", — говорится в заявлении производителя лекарств.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, заболеваемость диабетом среди взрослых удвоилась за последние 20 лет, поражая 37,3 миллиона человек. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, цены на инсулин резко выросли в США и стоят более чем в 8 раз дороже, чем в 32 сопоставимых странах с высоким уровнем дохода. При этом большая часть прибыли от высоких цен не достается фармацевтическим фирмам. Вместо этого они передаются страховым компаниям в виде скидок. В результате, решение Lilly может больше всего ударить по страховщикам.

Недоступность инсулина, особенно для незастрахованных американцев, стала объединяющим лозунгом для критиков фармацевтической промышленности.

Стоимость пяти упаковок Хумалог в настоящее время составляет 530,40 долларов США, хотя наличная цена для пользователя варьируется в зависимости от плана страхования. Среднемесячное использование варьируется в зависимости от пользователя. На цены лекарств в Соединенных Штатах влияют не только затраты на производство и распространение фармацевтических препаратов, но и другие игроки на рынке, такие как страховые компании и компании по управлению льготами аптек.

Критики, такие как прогрессивный сенатор Берни Сандерс, раскритиковали отрасль как символ "неприемлемой корпоративной жадности". "Eli Lilly заработала более 7 миллиардов долларов в прошлом году, но общественное давление вынудило их снизить цену на инсулин на 70%", — написал Сандерс в Twitter после объявления о снижении цены.

"Sanofi и Novo Nordisk должны сделать то же самое", — добавил он, имея в виду две другие компании, которые наряду с Lilly доминируют на рынке инсулина.

И Sanofi, и Novo Nordisk опубликовали заявления, указывающие на программы, которые помогут сделать инсулин более доступным, в том числе для незастрахованных пользователей. Но ни одна из компаний прямо не прокомментировала, будут ли они соответствовать плану Lilly.

Опрос, проведенный некоммерческой организацией, показал, что каждый четвертый респондент, живущий с диабетом, сообщил о нормировании инсулина из-за финансовых трудностей.

Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом в прошлом году, ограничил цены на инсулин для получателей государственной страховки на уровне 35 долларов в месяц, но люди с частной страховкой или без страховки были исключены. Президент США в своем Послании о положении в стране призвал законодателей обуздать "большую фарму" и "на этот раз завершить начатое", установив национальный предел стоимости инсулина.

В заявлении компании генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс призвал конкурирующих производителей присоединиться к усилиям. "Мы знаем, что 7 из 10 американцев не используют инсулин Lilly. Мы призываем политиков, работодателей и других лиц присоединиться к нам, чтобы сделать инсулин более доступным", — сказал Рикс.

Ранее Фокус писал о попытках ученых сделать инсулин в виде таблеток. Исследователи решили столетний вопрос, обнаружив, что молекула, отличная от инсулина, может иметь такой же эффект. Это дает ценную информацию для будущего создания пероральных таблеток инсулина.