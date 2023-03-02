Фармацевтичний гігант знизив ціну на інсулін на 70% і закликає інших зробити те саме

Компанія знизила ціни на інсулін на 70% і сподівається, що інші наслідуватимуть її приклад у майбутньому.

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Американський фармацевтичний гігант Eli Lilly оголосив у середу, що знизить вартість свого інсуліну на 70 відсотків, а президент Джо Байден закликав інших наслідувати його приклад, щоб впоратися з підвищеними цінами на ліки. В останні роки виробники різко підняли ціни на інсулін, що вдарило по мільйонах людей, які живуть із діабетом, і викликало гостру політичну критику. Особливо гостро цінове питання стоїть у США, пише Science Alert.

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"Виробництво інсуліну коштує менше 10 доларів, але американці іноді змушені платити за нього понад 300 доларів. Це в корені неправильно", — йдеться у заяві Байдена. Він назвав зниження цін Eli Lilly "великою новиною". Він додав, що настав час й іншим виробникам наслідувати їхній приклад.

Компанія Lilly з Індіанаполіса оголосила про низку кроків щодо стримування цін на життєво важливі ліки, таких як обмеження особистих витрат на рівні 35 доларів на місяць для людей зі страхуванням. "Lilly вживає цих дій, щоб спростити доступ до інсуліну Lilly і допомогти американцям, у яких можуть виникнути труднощі з навігацією за складною системою охорони здоров'я", — йдеться у заяві виробника ліків.

За даними Центрів США з контролю та профілактики захворювань, захворюваність на діабет серед дорослих подвоїлася за останні 20 років, уражаючи 37,3 мільйонів людей. Згідно з дослідженням, проведеним у 2020 році, ціни на інсулін різко зросли в США і коштують більш ніж у 8 разів дорожче, ніж у 32 порівняних країнах із високим рівнем доходу. При цьому більшість прибутку від високих цін не дістається фармацевтичним фірмам. Натомість вони передаються страховим компаніям як знижок. Унаслідок чого рішення Lilly може найбільше вдарити по страховиках.

Недоступність інсуліну, особливо незастрахованих американців, стала об'єднувальним гаслом для критиків фармацевтичної промисловості.

Вартість п'яти упаковок Хумалог наразі складає 530,40 доларів США, хоча готівкова ціна для користувача варіюється залежно від плану страхування. Середньомісячне використання залежить від користувача. На ціни ліків у Сполучених Штатах впливають не лише витрати на виробництво та розповсюдження фармацевтичних препаратів, а й інші гравці на ринку, такі як страхові компанії та компанії з управління пільгами аптек.

Критики, такі як прогресивний сенатор Берні Сандерс, розкритикували галузь як символ "неприйнятної корпоративної жадібності". "Eli Lilly заробила понад 7 мільярдів доларів минулого року, але громадський тиск змусив їх знизити ціну на інсулін на 70%", — написав Сандерс у Twitter після оголошення зниження ціни.

"Sanofi і Novo Nordisk повинні зробити те саме", — додав він, маючи на увазі дві інші компанії, які разом із Lilly домінують на ринку інсуліну.

І Sanofi, і Novo Nordisk опублікували заяви, що вказують на програми, які допоможуть зробити інсулін доступнішим, зокрема незастрахованим користувачам. Але жодна з компаній прямо не прокоментувала, чи відповідатимуть вони плану Lilly.

Опитування, проведене некомерційною організацією, показало, що кожен четвертий респондент, який живе з діабетом, повідомив про нормування інсуліну через фінансові труднощі.

Закон про зниження інфляції, підписаний торік Байденом, обмежив ціни на інсулін для одержувачів державного страхування на рівні 35 доларів на місяць, але людей з приватним страхуванням або без страхуванням було виключено. Президент США у своєму Посланні про становище в країні закликав законодавців приборкати "велику фарму" і "цього разу завершити розпочате", встановивши національну межу вартості інсуліну.

У заяві компанії генеральний директор Eli Lilly Девід Рікс закликав конкурувальних виробників приєднатися до зусиль. "Ми знаємо, що 7 із 10 американців не використовують інсулін Lilly. Ми закликаємо політиків, роботодавців та інших осіб приєднатися до нас, щоб зробити інсулін більш доступним", — сказав Рікс.

Раніше Фокус писав про спроби вчених зробити інсулін у вигляді пігулок. Дослідники вирішили столітнє питання, з'ясувавши, що молекула, відмінна від інсуліну, може мати такий самий ефект. Це дає цінну інформацію щодо майбутнього створення пероральних таблеток інсуліну.