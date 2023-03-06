Инновации в лечении опухолей. Новая вакцина перепрограммирует рак в клетки иммунной системы

Согласно новому исследованию, раковые клетки могут быть преобразованы в клетки, которые помогают иммунной системе начать атаку на опухоль.

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Ученые разработали новый тип противораковой вакцины, которая обещает вылечить лейкемию у мышей. Этот метод включает перепрограммирование раковых клеток в иммунные клетки, чтобы они могли научить иммунную систему бороться с болезнью, пишет New Atlas.

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В борьбе один-на-один наша иммунная система каждый раз побеждала бы рак. Но эта подлая болезнь не борется честно, вместо этого она использует ряд закулисных уловок, чтобы избежать обнаружения. Иммунотерапия — это новое лечение, которое включает в себя перезарядку иммунной системы, чтобы лучше бороться с раком, с некоторыми очень многообещающими ранними результатами.

Одна из наиболее распространенных форм иммунотерапии заключается в удалении Т-клеток у пациента, программировании их на распознавание специфических антигенов рака и размещении их в организме для выслеживания рака с помощью этих антигенов. Проблема в том, что это требует определенных догадок, чтобы выяснить, какие антигены будут индивидуально наиболее полезными для каждого пациента.

Поэтому для нового исследования ученые из Стэнфорд Медикал разработали способ научить Т-клетки распознавать более широкий спектр антигенов, увеличивая шансы на то, что иммунная система пациента успешно справится с раком. Хитрость заключается в том, чтобы преобразовать раковые клетки в макрофаги, которые представляют собой тип антигенпрезентирующих клеток (АГП), которые учат Т-клетки, что искать, таким образом превращая модифицированные раковые клетки в своеобразных "поводырей".

"Мы предположили, что, возможно, раковые клетки, перепрограммированные в клетки макрофагов, могут стимулировать Т-клетки, потому что эти АГП несут все антигены раковых клеток, из которых они произошли", — сказал Рави Маджети, старший автор исследования.

Чтобы проверить эту идею, исследователи заставили лейкозные клетки у мышей трансформироваться в АГП. И действительно, мыши в контрольной группе успешно избавились от рака. Более того, стратегия вакцинации, казалось, работала в долгосрочной перспективе, предотвращая рецидивы болезни.

"Когда мы впервые увидели данные, показывающие излечение от лейкемии у мышей с работающей иммунной системой, мы были поражены, — сказал Маджети, — Мы не могли поверить, что это сработало так хорошо. Более того, мы показали, что иммунная система запоминает то, чему ее научили эти клетки. Когда мы повторно заразили этих мышей раком более чем через 100 дней после первоначальной прививки опухоли, у них все еще был сильный иммунологический ответ, который их защищал".

Затем команда протестировала метод на мышах с тремя различными типами солидных опухолей — фибросаркомой, раком молочной железы и раком костей. Результаты были не такими эффективными, как при лейкемии, но все же показали положительный эффект.

И, наконец, исследователи экспериментировали с клетками, взятыми у пациентов-людей. В итоге, АГП, полученные из клеток лейкемии человека, оказались успешными в обучении Т-клеток того же пациента тому, что искать. Это говорит о том, что метод в конечном итоге может быть применен к людям, но еще предстоит проделать гораздо больше работы.

"Мы показали, что перепрограммированные опухолевые клетки могут привести к длительной и системной атаке на рак у мышей и аналогичному ответу с иммунными клетками пациента, — сказал Маджети, — В будущем мы сможем извлекать опухолевые клетки, превращать их в АГП и возвращать пациентам в качестве терапевтической противораковой вакцины. В конечном счете, мы могли бы вводить РНК пациентам и трансформировать достаточное количество клеток, чтобы активировать иммунную систему против рака, без необходимости предварительно удалять клетки. На данный момент это научная фантастика, но это то направление, в котором мы заинтересованы развиваться".

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