Шанс на выживание. ИИ научился читать заметки врачей и предугадывать исход лечения от рака

Новая модель искусственного интеллекта, разработанная группой исследователей в Канаде, может точно предсказать, переживет ли пациент рак, читая записи лечащего врача.

Related video

Исследователи из Университета Британской Колумбии и Британской Колумбии разработали модель ИИ для части исследования, опубликованного в четверг. Авторы исследования написали, что точное прогнозирование того, выживет ли пациент, помогает улучшить лечение рака. Например, это может предложить более раннее направление к ресурсам паллиативной помощи или рассмотрение более агрессивных методов лечения заранее, пишет UPI.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Наши результаты показывают, что можно прогнозировать выживаемость пациентов с раком без необходимости построения структурированных наборов данных или ограничения прогнозов конкретными типами или локализациями рака, — пишут авторы в исследовании, — Доступность структурированных данных может варьироваться. Учитывая широкую доступность документов о первичных консультациях онколога, это открывает возможность более легкого обучения и использования таких моделей для разных типов рака в разных онкологических центрах".

В исследовании авторы отметили, что "почти все пациенты", получающие лечение от рака, проходят начальную консультацию со своим онкологом, на которой они раскрывают "многие детали, имеющие значение для выживания, например, употребление табака или семейное положение, даже если клиника не хранит такие данные".

Чтобы провести исследование, ученые обучили модель ИИ, используя данные 47 625 пациентов во всех шести онкологических отделениях Британской Колумбии. Исследователи отметили, что они исключили из исследования всех пациентов, у которых было более одного диагноза рака.

"Мы рассчитали выживаемость как количество месяцев между созданием выбранного документа и либо зарегистрированной датой смерти пациента, либо 6 апреля 2022 года, когда данные о смертности в последний раз извлекались из административных архивов, — говорится в исследовании, — Затем мы создали бинарные метки отмечающие, прожил ли пациент 6, 36 или 60 месяцев или нет".

Согласно исследованию, ученые ранее использовали такие документы для прогнозирования возникновения как минимум трех нераковых заболеваний.

"ИИ, по сути, читает консультационный документ так же, как его читал бы человек, — сказал в пресс-релизе доктор Джон-Хосе Нуньес, психиатр и научный сотрудник, который был ведущим автором исследования, — Эти документы содержат много деталей, таких как возраст пациента, тип рака, основные состояния здоровья, употребление психоактивных веществ в прошлом и семейный анамнез. ИИ эффективно объединяет все это, чтобы нарисовать более полную картину результатов лечения пациентов".

Ранее Фокус писал о удивительной функции теломер. Теперь исследователи предполагают, что это поможет следить за биологическим возрастом, а также предупредит о развитии рака или воспаления.