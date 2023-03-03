Шанс на виживання. ШІ навчився читати нотатки лікарів та передбачати результат лікування від раку

Нова модель штучного інтелекту, розроблена групою дослідників у Канаді, може точно передбачити, чи переживе пацієнт рак, читаючи нотатки лікаря.

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Дослідники з Університету Британської Колумбії розробили модель ШІ для частини дослідження, опублікованого у четвер. Автори дослідження написали, що точне прогнозування того, чи виживе пацієнт, допомагає покращити лікування раку. Наприклад, це може запропонувати більш ранній напрямок до ресурсів паліативної допомоги або розгляд більш агресивних методів лікування заздалегідь, пише UPI.

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"Наші результати показують, що можна прогнозувати виживання пацієнтів з раком без необхідності побудови структурованих наборів даних або обмеження прогнозів конкретними типами або локалізаціями раку, — пишуть автори в дослідженні. — Доступність структурованих даних може змінюватись. Враховуючи широку доступність документів про первинні консультації онколога, це відкриває можливість легшого навчання та використання таких моделей для різних типів раку в різних онкологічних центрах”.

У дослідженні автори зазначили, що "майже всі пацієнти", які отримують лікування від раку, проходять початкову консультацію зі своїм онкологом, на якій вони розкривають "багато деталей, що мають значення для виживання, наприклад, вживання тютюну або сімейний стан, навіть якщо клініка не зберігає такі дані".

Щоб провести дослідження, вчені навчили модель ШІ, використавши дані 47625 пацієнтів у всіх шести онкологічних відділеннях Британської Колумбії. Дослідники зазначили, що вони виключили із дослідження всіх пацієнтів, які мали більше одного діагнозу раку.

"Ми розрахували виживання як кількість місяців між створенням обраного документа і або зареєстрованою датою смерті пацієнта, або 6 квітня 2022 року, коли дані про смертність востаннє вилучалися з адміністративних архівів, — йдеться в дослідженні, — Потім ми створили мітки, що відзначають, прожив пацієнт 6, 36 чи 60 місяців чи ні".

Згідно з дослідженням, вчені раніше використовували такі документи для прогнозування виникнення як мінімум трьох неракових захворювань.

"ШІ, по суті, читає консультаційний документ так само, як його читала б людина, — сказав у пресрелізі доктор Джон-Хосе Нуньєс, психіатр і науковий співробітник, який був провідним автором дослідження. — Ці документи містять багато деталей, таких як вік пацієнта, тип раку, основні стани здоров'я, вживання психоактивних речовин у минулому та сімейний анамнез. ШІ ефективно поєднує все це, щоб намалювати більш повну картину результатів лікування пацієнтів”.

Раніше Фокус писав про дивовижну функцію теломер. Тепер дослідники припускають, що це допоможе стежити за біологічним віком, а також попередить про рак або запалення.