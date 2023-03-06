Інновації у лікуванні пухлин. Нова вакцина перепрограмує рак у клітини імунної системи

Згідно з новим дослідженням, ракові клітини можуть бути перетворені на клітини, які допомагають імунній системі почати атаку на пухлину.

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Вчені розробили новий тип протиракової вакцини, яка обіцяє вилікувати лейкемію у мишей. Цей метод включає перепрограмування ракових клітин на імунні клітини, щоб вони могли навчити імунну систему боротися з хворобою, пише New Atlas.

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У боротьбі наодинці наша імунна система щоразу перемагала б рак. Але ця підла хвороба не бореться чесно, натомість вона використовує низку закулісних хитрощів, щоб уникнути виявлення. Імунотерапія — це нове лікування, яке включає перезарядку імунної системи, щоб краще боротися з раком, з деякими дуже перспективними ранніми результатами.

Одна з найбільш поширених форм імунотерапії полягає у видаленні Т-клітин у пацієнта, програмуванні їх на розпізнавання специфічних антигенів раку та розміщення їх в організмі для відстеження раку за допомогою цих антигенів. Проблема в тому, що це вимагає певних здогадів, щоб з'ясувати, які антигени будуть найбільш корисними для кожного пацієнта.

Тому для нового дослідження вчені зі Стенфорд Медікал розробили спосіб навчити Т-клітини розпізнавати ширший спектр антигенів, збільшуючи шанси на те, що імунна система пацієнта успішно впорається з раком. Хитрість полягає в тому, щоб перетворити ракові клітини в макрофаги, які являють собою тип антигенпрезентуючих клітин (АГП), які вчать Т-клітини, що шукати, таким чином перетворюючи модифіковані ракові клітини на своєрідних "поводирів".

"Ми припустили, що, можливо, ракові клітини, перепрограмовані на клітини макрофагів, можуть стимулювати Т-клітини, тому що ці АГП несуть усі антигени ракових клітин, з яких вони утворилися", — сказав Раві Маджеті, старший автор дослідження.

Щоб перевірити цю ідею, дослідники змусили лейкозні клітини мишей трансформуватися в АГП. Миші в контрольній групі успішно позбулися раку. Понад те, стратегія вакцинації, здавалося, працювала у довгостроковій перспективі, запобігаючи рецидивам хвороби.

"Коли ми вперше побачили дані, що показують лікування від лейкемії у мишей з працюючою імунною системою, ми були вражені, — сказав Маджеті, — Ми не могли повірити, що це спрацювало так добре. Понад те, ми показали, що імунна система запам'ятовує те, чому її навчили ці клітини. Коли ми повторно заразили цих мишей на рак через понад 100 днів після первісного щеплення пухлини, у них все ще була сильна імунологічна відповідь, яка їх захищала".

Потім команда протестувала метод на мишах із трьома різними типами солідних пухлин — фібросаркомою, раком молочної залози та раком кісток. Результати були не такими ефективними, як при лейкемії, але все ж таки показали позитивний ефект.

І, нарешті, дослідники експериментували із клітинами, взятими у пацієнтів-людей. У результаті, АГП, отримані з клітин лейкемії людини, виявилися успішними у навчанні Т-клітин того ж пацієнта тому, що шукати. Це говорить про те, що метод в кінцевому підсумку може бути застосований до людей, але ще доведеться зробити набагато більше роботи.

"Ми показали, що перепрограмовані пухлинні клітини можуть призвести до тривалої та системної атаки на рак у мишей та аналогічної відповіді з імунними клітинами пацієнта, — сказав Маджеті. — У майбутньому ми зможемо вилучати пухлинні клітини, перетворювати їх на АГП і повертати пацієнтам як терапевтичну Нарешті, ми могли б вводити РНК пацієнтам і трансформувати достатню кількість клітин, щоб активувати імунну систему проти раку, без необхідності попередньо видаляти клітини. Нині це наукова фантастика, але це той напрям, в якому ми зацікавлені розвиватися".

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