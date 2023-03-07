Весна начинается не 1 марта. Ученые объясняют, когда наступает настоящий первый день весны

Многие, наверное, замечали, что первая часть марта редко похожа на весну, а больше напоминает продолжение зимы. Это все потому, что настоящая весна начинается несколько позже.

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В 2023 году первый день весны выпадает на понедельник, 20 марта. Именно в этот день наступит весеннее равноденствие в Северном полушарии. Фокус разбирался в том, когда же на самом деле начинается весна и как скоро ждать тепла.

Первый день весны в 2023 году

В этом году весеннее равноденствие ожидается 20 марта в 23:24 по Киеву. Этот день является началом астрономической весны в Северном полушарии Земли, а в Южном полушарии — началом осени.

[ + – ] Весеннее, или мартовское равноденствие наступает, когда Солнце пересечет небесный экватор с юга на север

Дата, на которую выпадает Весеннее равноденствие, ежегодно изменяется. Например, мы уже знаем, что в 2023 году весеннее равноденствие будет 20 марта, но в 2024 году эта дата сместится на 19 марта, а в 2025 – снова на 20 марта.

Что такое весеннее равноденствие

Весеннее, или мартовское равноденствие наступает, когда Солнце пересечет небесный экватор с юга на север. Эту воображаемую линию называют "небесным экватором", потому что она пролегает в небе над экватором Земли.

В этот день Северное и Южное полушария Земли одарены одинаковым количеством солнечного света, так как ни одно из двух полушарий не наклоняется ближе к Солнцу.

И после 20 марта 2023 года также стоит ожидать, что во многих уголках Земли света будет становиться больше, чем тьмы. Продолжительность светового дня будет увеличиваться вплоть до еще одной астрономической даты. Речь идет о летнем солнцестоянии, которое выпадает на июнь, тогда же наступает самый длинный день в году.

Именно в дни равноденствия Солнце восходит на востоке и заходит строго на западе для жителей абсолютно всех уголков Земли. Это связано с тем, что в дни равноденствия наклон Земли относительно Солнца равен нолю.

[ + – ] На этой иллюстрации показана дневная дуга солнца в день равноденствия, если смотреть с экватора Земли Фото: Tau’olunga/ Wikimedia Commons

Астрономический термин equinox ("равноденствие") происходит от двух латинских слов, которые означают "равный" (aequus) и "ночь" (nox). Действительно, в дни равноденствия день и ночь имеют почти одинаковую продолжительность во всех уголках Земли.

Можно ли считать мартовское равноденствие началом весны

С астрономической точки зрения, первый день весны на Земле наступает именно в день мартовского равноденствия, которое обычно выпадает на 19, 20 или 21 марта. Равноденствие происходит в один и тот же момент во всем мире, несмотря на разные часовые пояса. Эта дата говорит не только о начале весны в Северном полушарии, а также сообщает о начале осени в Южном полушарии.

В это же время, существует метеорологическая точка зрения. Согласно ей, весна на планете наступает 1 марта. Дело в том, что метеорологи делят год на кварталы — для того, чтобы упростить сравнение данных из разных периодов времени. Метеорологические сезоны основываются на годовых температурных циклах, а не на положении нашей планеты по отношению к Солнцу. Именно на таких температурных циклах основывается григорианский календарь.

В это же время, астрономические равноденствия и солнцестояния было бы невозможным взять за основу для сезонов, так как их даты меняются каждый год.

Китайцы и куриные яйца. Что не так с куриными яйцами в равноденствие

[ + – ] Китайцы верят, что если в день весеннего равноденствия вы сумеете поставить куриное яйцо вертикально, то вам весь год будет сопутствовать удача! Фото: Farmers' Almanac

В Китае день весеннего равноденствия называют "праздником умных яиц" — в этот день якобы возникают идеальные условия для того, чтобы куриное яйцо можно было установить вертикально. Кому это удалось, весь год будет удачлив, гласит китайское поверье!

Эксперимент с яйцами в день равноденствия стал популярным в 1945 году, поле того как журнал LIFE выпустил соответствующую статью. Но… ученые и тут нашли, что сказать.

Эта примета правдива лишь отчасти. Вы действительно можете сбалансировать сырое яйцо, чтобы оно стояло на кончике, а не на боку. Но… на самом деле, это можно сделать в любой день в году!

"Истоки мифа действительно связаны с историями о том, как соревновались древние китайцы, пытаясь поставить куриное яйцо на кончик в первый день весны. Правда, китайцы праздновали первый день весны примерно на шесть недель раньше равноденствия", — поясняет доцент кафедры физики и астрономии Университета Андерсона в Южной Каролине Джон Миллис.

Как на мартовское равноденствие реагирует природа

Если обратить внимание ежедневные путешествия Солнца по небу, можно заметить, что его маршрут ежедневно смещается на север. Реагируя на эти изменения, птицы и бабочки мигрируют обратно на север по пути Солнца.

Результатом увеличивающегося дня становится более теплая погода. Все растения и животные на Земле начинают новый цикл роста и жизни. В это же время в Южном полушарии дни становятся все короче, а ночи — длиннее.

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