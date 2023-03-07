Весна розпочинається не 1 березня. Вчені пояснюють, коли настає справжній перший день весни

Багато хто, напевно, помічав, що перша частина березня рідко схожа на весну, а більше нагадує продовження зими. Це все тому, що справжня весна починається дещо пізніше.

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У 2023 році перший день весни випадає на понеділок, 20 березня. Саме в цей день настане весняне рівнодення у Північній півкулі. Фокус розбирався в тому, коли насправді починається весна і коли чекати тепла.

Перший день весни 2023 року

Цьогоріч весняне рівнодення очікується 20 березня о 23:24 за Києвом. Цей день є початком астрономічної весни у Північній півкулі Землі, а у Південній півкулі – початком осені.

[ + – ] Весняне, або березневе рівнодення настає, коли Сонце перетне небесний екватор з півдня на північ

Дата, на яку випадає Весняне рівнодення, щорічно змінюється. Наприклад, ми вже знаємо, що у 2023 році весняне рівнодення буде 20 березня, але у 2024 році ця дата зміститься на 19 березня, а у 2025 – знову на 20 березня.

Що таке весняне рівнодення

Весняне, або березневе рівнодення настає, коли Сонце перетне небесний екватор з півдня на північ. Цю уявну лінію називають "небесним екватором", тому що вона пролягає в небі над екватором Землі.

У цей день Північна та Південна півкулі Землі обдаровані однаковою кількістю сонячного світла, оскільки жодна з двох півкуль не нахиляється ближче до Сонця.

І після 20 березня 2023 року також варто очікувати, що у багатьох куточках Землі світла ставатиме більше, ніж темряви. Тривалість світлового дня збільшуватиметься аж до ще однієї астрономічної дати. Йдеться про літнє сонцестояння, яке випадає на червень, тоді ж настає найдовший день на рік.

Саме в дні рівнодення Сонце сходить на сході й заходить строго на заході для мешканців усіх куточків Землі. Це пов'язано з тим, що у дні рівнодення нахил Землі щодо Сонця дорівнює нулю.

[ + – ] На цій ілюстрації показано денну дугу сонця в день рівнодення, якщо дивитися з екватора Землі Фото: экватор

Астрономічний термін equinox ("рівноденство") походить від двох латинських слів, які означають "рівний" (aequus) та "ніч" (nox). Дійсно, у дні рівнодення день і ніч мають майже однакову тривалість у всіх куточках Землі.

Чи можна вважати березневе рівнодення початком весни

З астрономічного погляду перший день весни на Землі настає саме в день березневого рівнодення, яке зазвичай випадає на 19, 20 або 21 березня. Рівнодення відбувається в той самий момент у всьому світі, незважаючи на різні часові пояси. Ця дата говорить не лише про початок весни у Північній півкулі, а також повідомляє про початок осені у Південній півкулі.

Водночас існує метеорологічна думка. Згідно з нею, весна на планеті настає 1 березня. Справа в тому, що метеорологи ділять рік на квартали — для того, щоб спростити порівняння даних із різних періодів часу. Метеорологічні сезони ґрунтуються на річних температурних циклах, а не на положенні нашої планети щодо Сонця. Саме на таких температурних циклах ґрунтується григоріанський календар.

У той же час, астрономічні рівнодення та сонцестояння було б неможливим взяти за основу для сезонів, оскільки їхні дати змінюються щороку.

Китайці та курячі яйця. Що не так із курячими яйцями в рівнодення

[ + – ] Китайці вірять, що якщо в день весняного рівнодення ви зумієте поставити куряче яйце вертикально, то вам весь рік супроводжуватиме успіх! Фото: равноденствие яйцо

У Китаї день весняного рівнодення називають "святом розумних яєць" — у цей день нібито виникають ідеальні умови для того, щоб куряче яйце можна було встановити вертикально. Кому це вдалося, весь рік буде щасливим, каже китайське повір'я!

Експеримент із яйцями в день рівнодення став популярним у 1945 році, поле того, як журнал LIFE випустив відповідну статтю. Але... вчені й тут знайшли, що сказати.

Ця прикмета правдива лише частково. Ви дійсно можете збалансувати сире яйце, щоб воно стояло на кінчику, а не на боці. Але… насправді, це можна зробити в будь-який день у році!

"Витоки міфу справді пов'язані з історіями про те, як змагалися давні китайці, намагаючись поставити куряче яйце на кінчик першого дня весни. Щоправда, китайці святкували перший день весни приблизно на шість тижнів раніше рівнодення", — пояснює доцент кафедри фізики та астрономії Університету в Південній Кароліні Джон Мілліс.

Як на березневе рівнодення реагує природа

Якщо звернути увагу на щоденні подорожі Сонця по небу, можна побачити, що його маршрут щодня зміщується північ. Реагуючи на ці зміни, птахи та метелики мігрують назад на північ по шляху Сонця.

Результатом дня, що збільшується, стає тепліша погода. Всі рослини та тварини на Землі починають новий цикл росту та життя. У цей же час у Південній півкулі дні стають дедалі коротшими, а ночі — довшими.

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