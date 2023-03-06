Стоит ли переплачивать за "чистую" косметику: дерматологи ответили на вопрос

Эксперты заявили, что многие косметические компании используют множество веществ, которые на самом деле не подходят для ухода за кожей

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За последние несколько лет крупнейшие в странах розничные торговцы косметикой твердо придерживались фразы, состоящей из двух слов: "чистая косметика". Хотя это не новая концепция, в последние годы резко возрос интерес к так называемой чистой косметике, в которой косметические продукты якобы не содержат вредных химических веществ. В 2018 году гигант косметики и средств по уходу за кожей запустил свой ярлык подобной "чистоты", который они якобы присваивают своим продуктам без определенных ингредиентов. Это хороший бизнес: исследования рынка показывают, что глобальная индустрия натуральной и органической косметики и средств личной гигиены, которая в настоящее время оценивается в 39 миллиардов долларов, как ожидается, вырастет до 56 миллиардов к 2030 году, пишет Inverse.

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Но все ли ингредиенты, которые заявляют бренды, действительно вредны? Дерматологи рассказали о том, каких ингредиентов следует избегать и как относиться к тренду "чистой косметика" в более широком смысле.

Что же такое "чистая косметика"?

Нира Натан, дерматолог и исследователь из Массачусетской больницы общего профиля и медицинского центра Лахи, говорит, что в целом "знание того, что вы наносите на кожу, волосы и ногти, очень важно. Средства личной гигиены или косметические средства, которые мы используем, могут вызвать кожную аллергию, закупорку пор или что-то похуже. Использование продуктов, содержащих безвредные, но эффективные ингредиенты, имеет решающее значение".

Джеффри Хсу, дерматолог из Иллинойса, согласился с этим. Он сказал, что эта тенденция "информирует потребителей о столь необходимой теме. К сожалению, многие косметические компании и компании по уходу за кожей используют множество веществ, которые на самом деле не подходят для ухода за кожей. В настоящее время законы о розничной торговле средствами по уходу за кожей и косметической промышленностью чрезвычайно устарели".

Например, Хсу отмечает, что Европейский союз запрещает использование более 1300 химических веществ в косметике. В США же это число равно 11.

Хсу и Натан говорят, что тенденция чистой косметики может быть положительной, поскольку она повышает осведомленность потребителей об определенных вредных ингредиентах и, как мы надеемся, заставляет потребителей уделять больше внимания этикеткам ингредиентов, чем они уделяли бы в противном случае.

Однако Хсу говорит: "Чистый" или "натуральный" не означает, что продукт не содержит химикатов, так как все натуральные ингредиенты, конечно же, являются химикатами, просто более безопасными или экологичными, а слово "синтетический" не всегда означает, что продукт содержит вредные химикаты".

Хсу отмечает, что в последние годы компании начали "извлекать выгоду из этого страха перед наукой, который был создан их "натуральными" или "экологическими" продуктами. Худший из них — "без химикатов". Любой специалист в области науки или химии может сказать вам, что нет продуктов, которые не содержат химикатов". Например, вода — это химическое вещество, содержащееся во многих косметических продуктах, но трудно найти кого-то, кто жалуется на опасность воды.

Каких ингредиентов в косметике следует избегать потребителям?

Оба дерматолога недвусмысленно говорят о вреде определенных ингредиентов: в верхней части списка находится формальдегид.

"Очень важно избегать формальдегида, который может присутствовать в некоторых средствах по уходу за волосами. Известно, что формальдегид вызывает рак у людей при вдыхании или всасывании через кожу, особенно при многократном воздействии высоких доз", — говорит Натан.

Хсу говорит: "Формальдегид обычно никогда не указывается на этикетках продуктов непосредственно. В его химических формулах почти всегда указано, что он выделяет формальдегид". Хсу говорит, что при добавлении в воду эти химические формулы разлагаются и образуют молекулы формальдегида. Хсу говорит, что вместо формальдегида на этикетке вы можете увидеть одно или несколько из следующего:

2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол (бронопол), диазолидинилмочевина, ДМДМ-гидантоин, имидазолидинилмочевина; гидроксиметилглицинат натрия; кватерний-15; полиоксиметиленмочевина; Бромопол, глиоксаль, метенамин 5-бром-5-нитро-1, 3-диоксан, ниторпропан-1, формалин, метаналь, метилальдегид и метиленоксид.

И это только неполный список. "Насколько мне известно, существует 32 разновидности формальдегида, ни одна из которых не менее токсична, чем то, что мы знаем как формальдегид", — говорит Хсу.

Натан также предостерегает от "использования любых продуктов с гидрохиноном, которые можно найти в средствах для обесцвечивания или осветления темных пятен, из-за опасений аллергии и постоянного обесцвечивания кожи".

Хсу говорит, что дерматологи иногда назначают мазь с гидрохиноном для осветления пигментации, но "нет причин, по которым он должна быть в любом розничном уходе за кожей. Если он на какой-либо процент меньше, чем по рецепту, он не сработает. Она очень эффективен, но также основан на рецепте, потому что это ингредиент, который действительно должен использоваться под наблюдением дерматолога". При использовании под наблюдением дерматолога врачи могут гарантировать его безопасное использование.

Точно так же, говорит Хсу, ретинилпальмитат, синтетическая версия ретинола или витамина А, может быть в списке из-за исследования 2012 года, которое показало, что он может ускорить развитие опухолей и поражений кожи при нанесении на кожу в присутствии на солнечном свете. Тем не менее, говорит Хсу, предупреждение касается ретинилпальмитата, содержащегося в солнцезащитном креме; прямое воздействие солнца может придать ретинилпальмитату фотоканцерогенные свойства.

"Нет никаких причин, по которым кто-то должен добавлять это в солнцезащитные кремы. Розничные компании любят брать модные ингредиенты и говорить, что они используются в их продуктах. В случае с ретинилпальмитатом эти компании теперь могут сказать, что у нас есть "Святой Грааль антивозрастного ингредиента" в этом продукте", — говорит Хсу.

Витамин А укрепляет кожу и восстанавливает здоровье кожи при использовании в определенном процентном соотношении, но Хсу отмечает, что он может не дать многого при использовании в концентрации, меньшей предписаний.

"Когда мы советуем пациентам использовать витамин А, обычно это отдельный продукт, для использования в ночное время. Мы часто даем им средство от компании по уходу за кожей медицинского класса, где есть исследования, подтверждающие процентное содержание витамина А в продукте, — говорит он, — Для дерматологов знание дозировки, даже если это не ингредиент лекарства, важно, чтобы помочь пациентам исправить состояние кожи и сохранить хорошее здоровье кожи. Витамин А, как правило, не следует использовать в течении светового дня".

Фталаты, которые содержатся в некоторых лаках для ногтей, продуктах для волос и лосьонах, также являются теми вещами, которые Натан предостерегает от использования, "поскольку появляется все больше доказательств того, что они могут быть эндокринными разрушителями". Эндокринные разрушители — это химические вещества, которые могут мешать нормальной передаче гормональных сигналов в организме.

Другие ингредиенты в списке нежелательных продуктов имеют относительно легкие последствия для здоровья, хотя вы все же можете их избегать. Сульфаты, например, являются "распространенными кожными аллергенами, которые могут вызывать сыпь или раздражение, и их следует по возможности избегать", говорит Натан.

"Продукты, содержащие диметикон, могут забивать поры, поэтому я рекомендую избегать их, когда это возможно. Кроме того, избегайте сывороток для бровей и ресниц, содержащих аналоги простагландинов. Это может вызвать изменение цвета глаз или потемнение век, увеличение впадин или затемнение под глазами", – добавляет дерматолог.

Хсу также предупреждает, что ингредиент, который просто говорит "аромат", может скрывать некоторые опасные ингредиенты.

"Термин "аромат" по своей сути представляет собой ведро, в которое косметические компании могут положить любой ингредиент, который они хотят, без необходимости раскрывать его на этикетке, — говорит он, — Когда вы видите аромат, указанный без объяснения первоисточника на любой косметической этикетке, не только на духах, но и на кремах для кожи, шампунях, средствах для мытья тела, губной помаде, на чем угодно — важно знать, что они могут включать любое количество из примерно 3000 потенциально вредных косметических ингредиентов. некоторые токсичны, некоторые нет".

"Корпорациям не нужно перечислять ароматы, потому что изначально это был способ скрыть коммерческую тайну. Однако со временем этот термин превратился в "химическую свалку, ядовитую лазейку". Поэтому я всегда говорю своим пациентам остерегаться этого, если они покупают средства по уходу за кожей в розницу", — говорит Хсу.

В конечном счете, Хсу говорит: "Опубликованный список является хорошим началом. Помимо ингредиентов, которые я специально упомянул, если у любого из ингредиентов, перечисленных в списке, есть какие-либо преимущества, вредные эффекты от них, безусловно, перевешивают преимущества".

Натан добавляет, что есть несколько простых способов найти продукты, не содержащие вредных ингредиентов. "Экологическая рабочая группа имеет онлайн-базы данных с возможностью поиска, где вы можете найти конкретные ингредиенты, продукты или бренды и узнать больше информации о любых потенциальных рисках, связанных с их использованием, — говорит он, — У многих розничных продавцов товаров для красоты и здоровья также есть "чистый фильтр", который вы можете использовать, чтобы включить только продукты, проверенные в соответствии с их "чистыми" стандартами. Но знайте, что определение "чистоты" может сильно различаться".

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